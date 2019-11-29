Чиновников Верхнеуральского района заподозрили в превышении полномочий

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации Верхнеуральского района из-за махинаций с жильем для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в 2018 году районный суд обязал местных чиновников обеспечить четырех человек из числа детей-сирот качественным жильем. В 2015-2016 годах эти люди получили от властей квартиры, непригодные для проживания. В связи с неэффективным расходованием ранее предоставленных муниципалитету средств федерального и областного бюджетов, администрацию обязали повторно купить жилье на собственные средства.

Чиновники исполнили решение суда, обеспечив сирот качественным жильем, однако сделали они это не за счет средств бюджета Верхнеуральского района, а за счет субвенций областной казны. Материалы прокурорской проверки направлены в СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц муниципалитета по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).