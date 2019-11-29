Сменился директор Сибирского института управления РАНХиГС

Директор Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Сергей Сверчков покинул должность. Его заместитель Надежда Кирилова назначена исполняющей обязанности руководителя учреждения. Как сообщили в пресс-службе вуза, соответствующий приказ подписал ректор академии Владимир Мау в пятницу.

Госпожа Кирилова работает замдиректора Сибирского института управления РАНХиГС по учебной работе с 2013 года. Она — кандидат юридических наук, в 1997 году окончила Сибирскую академию госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление». Входит в составы совета по развитию профессионального образования при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове и квалификационной комиссии при региональном министерстве юстиции.

Кадровому решению предшествовало обращение около 100 преподавателей сибирского филиала РАНХиГС на имя ректора академии. Они выразили недовольство оплатой своего труда. Как писал “Ъ-Сибирь”, в октябре господин Мау направил в институт управления специальную комиссию, чтобы проверить информацию и проработать вопрос об увеличении стоимости академического часа.

Илья Галагуз