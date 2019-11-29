Сервисом проката электросамокатов в Петербурге воспользовались 48 тыс. раз

За неполные четыре месяца первого сезона работы в Петербурге сети проката электросамокатов Whoosh данным сервисом воспользовались 48 тыс. раз. В пути скутеры провели почти 24,5 тыс. часов. На сегодняшний день сеть завершила свою работу и возобновит ее весной, когда позволят погодные условия, сообщили в пресс-службе компании Whoosh.

Напомним, что сервис проката электросамокатов начал работать в Петербурге в начале августа этого года. В первый сезон для аренды в городе были доступны 200 скутеров, а зона для поездок ограничивалась центральными районами. В 2020 году компания Whoosh планирует увеличить парк электросамокатов и расширить зону для поездок.

В Петербурге сервис запущен в рамках партнерской программы Whoosh командой предпринимателя Евгения Мутовкина.

Помимо Петербурга кикшеринг Whoosh также работает в Москве, Сочи и Новосибирске.