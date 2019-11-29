Из 1,3 тысяч новых техподключений к электросетям Екатеринбурга 81% приходится на льготников

Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» (ранее называлась Екатеринбургская электросетевая компания) за девять месяцев 2019 года подключила к сетям около 1,3 тыс. новых потребителей, сообщила пресс-служба. Из них 81% — льготная категория заявителей, которые подключают малые объекты, мощностью до 15 кВт (частные жилые дома, гаражи, садовые и дачные участки). Общий объем дополнительной мощности составил 66 МВт.

Среди крупных клиентов, которым требовалось подключение к электросетям: хладокомбинат №3 (ему увеличена мощность до 2000 кВт), культурный комплекс «Синара Центр» (реконструированный объект культурного наследия «Госпиталь Верх-Исетского завода»), жилые комплексы «Ривьера», «Классика», «Стрелки», «Первый Николаевский», «Культура», вторая очередь Мичуринского.

«Количество исполненных договоров на технологическое присоединение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16%»,— отметили в компании. В категории малого и среднего бизнеса наблюдается рост количества подключенных абонентов на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего было подано около 2,8 тыс. заявок на подключение к сетям, из них 75% через сервис «Личный кабинет».

О том, как на Урале сокращают сроки техприсоединения — в материале «Сети отлаживают доступ»