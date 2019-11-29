Гибридный Volvo XC60 будет стоить от 5,3 млн рублей

Компания Volvo назвала стоимость гибридной модификации кроссовера XC60 на российском рынке.

Версия XC60 T8 Twin Engine оснащается 407-сильной силовой установкой, состоящей из 320-сильного 2-литрового бензинового турбомотора Т6 в сочетании с 87-сильным электромотором. Новинка выйдет на рынок в двух комплектациях — Inscription (от 5,3 млн руб.) и R-Design (от 5,5 млн руб.). Поставки Volvo XC60 T8 Twin Engine начнутся в феврале 2020 года.

Напомним, ранее на российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Volvo XC90 Т8 Twin Engine по цене от 5,4 млн руб.