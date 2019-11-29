Шлем имперского штурмовика уйдет с молотка

5 млн руб. за прототип шлема имперского штурмовика: предметы со съемок «Звездных войн» продадут на аукционе Sotheby's. Он пройдет 30 ноября. Что и за сколько можно купить на необычном аукционе? Об этом Юлия Грицай.

Шлем робота C-3PO, скульптура «Принеси мне голову Дарта Вейдера» — серебристая голова на тарелке и таблица размеров персонажей саги 1978 года. Все это можно купить на аукционе дома Sotheby's. Начальная цена большинства лотов со съемок «Звездных войн» составляет больше $1 тыс. или около 100 тыс. руб. Но есть и предметы дешевле — плакаты и фигурки. Последние часто коллекционируют поклонники саги, рассказала администратор московского фан-клуба StarFans Алиса Дутова: «Коллекция, конечно, у всех есть. Даже те, кто не может себе многое позволить, все равно стараются хоть что-то купить, даже небольшие фигурки.

Если люди фанатеют, то они обычно имеют хотя бы небольшую полочку с сувенирами и фигурками».

Похожий аукцион Sotheby's проводил в 2015 году. Тогда на нем продали более 600 лотов: декораций, фигурок со съемок и открыток с автографами. В общей сложности более чем на $500 тыс. Конечно, чаще всего на аукционах Sotheby's и Christie's продают картины, антиквариат и драгоценности. Но спрос на необычные лоты вроде фигурок из «Звездных войн» или рубашек Джона Леннона огромный, говорит генеральный директор закрытого акционерного общества «Русский аукционный дом» Александр Куранчев: «Серьезные аукционные дома уже много лет продают все, что связано с кино, театром, искусством в более расширенном ассортименте. И эти вещи находят очень серьезный спрос, потому что в мире достаточно много коллекционеров, которые интересуются ими».

«Звездные войны» — одна из самых кассовых франшиз современности. Если сложить сборы всех 12 фильмов, получится практически $10 млрд, сага уступает лишь картинам о вселенной Marvel.

Именно после первого фильма «Новая надежда», снятого в 1977 году, в мире вновь вспыхнул интерес к космосу и фантастике. Но этого недостаточно для того, чтобы покупки на аукционе стали удачным вложением, даже если лот стоит десятки тысяч долларов, полагает директор аукционного дома «Арт-Сейл» Константин Бабулин: «Для инвестиции в таком широком смысле слова это очень маленькие деньги. Рынок живописи стоит намного дороже. Там есть во что вкладывать деньги — в лоты по $50-100 млн. Это уже серьезные суммы, которыми можно оперировать, и понятно, как это потом реализовывать. Лоты со съемок “Звездных войн” — это много мелких предметов за небольшие 10-20 тыс. или евро, или фунтов — это ерунда».

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Создатель мира «Звездных войн» Джордж Лукас снял первые шесть фильмов саги, а потом продал свой Lucasfilm компании Walt Disney за $4 млрд. Так Лукас получил статус одного из самых богатых режиссеров мира, а Walt Disney — право снять трилогию сиквелов. Фильм «Скайуокер. Восход», который выйдет на экраны в декабре, — ее последняя часть. Но, скорее всего, очень успешной она не станет, считает кинокритик Валерий Кичин: «Когда родоначальник саги Лукас передал ее в другие руки, шарик стал очень быстро сдуваться и сдулся уже несколько фильмов назад.

Герои, когда-то замечательно придуманные, стали повторяться, никаких новых приемов уже нет.

Есть их имитация, попытки как-нибудь завершить это дело».

Кстати, только в этом году Walt Disney открыла два тематических парка, посвященных «Звездным войнам», а также запустила спин-офф истории — сериал «Мандалорец». Но хватит ли этого, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, узнаем уже через три недели. Новая часть «Звездных войн» «Скайуокер. Восход» выйдет на российские экраны 19 декабря.