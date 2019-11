«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль. Чего ждать от сиквела? Об этом — Алла Пугачева.

Поклонники первой части «Холодного сердца», вышедшей в 2013 году, обожают сингл Let it Go. За один только 2014 год ее купили в сети почти 11 млн раз. Более того, песня принесла создателям «Холодного сердца» дополнительный «Оскар». Первый картина получила в номинации «Лучший анимационный фильм». Это был абсолютный успех студии Walt Disney, ведь «Холодное сердце» тогда заработало в прокате около $1,3 млрд, став самым кассовым мультфильмом за всю историю. Этим летом рекорд побила другая работа Walt Disney — ремейк культового «Короля Льва», но это, скорее всего, ненадолго, считает кинокритик Егор Москвитин: «В этот раз нет такой необходимости на маркетинг нового продукта: уже есть очень преданная аудитория, которая выросла на этом мультфильме, знает песню, выигравшую “Оскар”, покупает мерчи и сопутствующих товары, будь то игры или книжки. Так что, наверное, это будет самый кассовый из мультфильмов Disney.

Он выходит в подходящее время, когда особенно нет семейных блокбастеров, но при этом все очень хотят увидеть что-то связанное с новогодними праздниками и Рождеством».

Создатели «Холодного сердца» вдохновлялись сказкой Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», но в итоге получилась совсем вольная интерпретация этой истории: приключения двух сестер-принцесс, одна из которых обладает опасным даром превращать в лед все, к чему прикоснется. У сиквела полностью оригинальный сюжет и особенно впечатляющая компьютерная анимация. И все же существенный минус мультфильма в том, что он обращается преимущественно к детской аудитории, говорит кинокритик Алиса Таежная: «Основной конфликт этого мультфильма в том, как нам обидно разочаровываться в собственной семье, но при этом хочется поддерживать хорошие отношения с другими. У меня еще с первой части вызывал гигантский скепсис отношение двух сестер — главных героинь. Идеальность, ровность и какая-то бесконечная поддержка — это, с одной стороны, очень классная ролевая модель для ребенка, но с другой — совершенно нереалистичная и не то чтобы остроумная и интересная для взрослого человека коллизия».

Впрочем, для некоторых взрослых эстетическое удовольствие от просмотра второй части «Холодного сердца» — это приятный, но совсем не обязательный бонус. А главное — это финансовые показатели Walt Disney. Инвесторам рекомендуют присмотреться к акциям компании. За последний год они выросли в цене почти на треть. Как ожидают аналитики, бумаги Disney продолжат дорожать, и мировая премьера «Холодного сердца 2» играет в этом не последнюю роль.

Кроме того, 20 декабря в прокат выйдет также финальная часть космической саги «Звездные войны». Как ожидается, по итогам года киноленты и мультфильмы Disney соберут в мировом прокате больше $9 млрд — это будет новый рекорд.