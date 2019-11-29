Культурно-туристический портал внедрят в 8 учреждениях Удмуртии

Правительство Удмуртии утвердило список из восьми учреждений, участвующих в пилотных мероприятиях по созданию и внедрению системы «Культурно-туристический портал». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. В обозначенный перечень вошли национальный театр Удмуртии, театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, цирк, филармония, специализированная спортивная школа олимпийского резерва, ЛД «Ижсталь», школа ФК «Зенит-Ижевск», музей им. Кузебая Герда.

Кроме того, правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы по вопросам создания и внедрения портала. Ее возглавит министр экономики региона Михаил Тумин. Его заместителями будут начальник управления по развитию туризма минэкономики Юлия Железняк, начальник управления развития отраслевых систем мининформатизации Рамиль Рязапов и замначальника управления развития отраслевых систем мининформатизации Тамара Иутина.

Напомним, что власти Удмуртии готовы потратить 10 млн руб. на создание культурно-туристического портала. Ранее информация о тендере появилась на сайте госзакупок. По оценкам НИУ ВШЭ, внедрение сервиса позволит привлечь в ВРП Удмуртии 1,5 млрд руб. до 2030 года. Однако эксперты считают, что только лишь за счет создания портала такой вклад в экономику региона обеспечить невозможно необходим комплексный подход к продвижению республики. Кроме того, специалисты сомневаются, что готовый портал удастся запустить в обозначенные в документации сроки.