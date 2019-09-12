Туризму откроют портал

Власти Удмуртии готовы потратить 10 млн рублей на создание культурно-туристического портала. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок. У его победителя будет меньше двух месяцев на разработку сайта, который будет включать информацию о достопримечательностях республики, различных событиях в регионе с возможностью приобретать на них билеты в онлайн-режиме. По оценкам НИУ ВШЭ, внедрение сервиса позволит привлечь в ВРП Удмуртии 1,5 млрд рублей до 2030 года.Однако эксперты считают, что только лишь за счет создания портала такой вклад в экономику региона обеспечить невозможно необходим комплексный подход к продвижению республики. Кроме того, специалисты сомневаются, что готовый портал удастся запустить в обозначенные в документации сроки.

Региональный центр закупок разместил на сайте госзакупок тендер на выполнение работ по созданию и внедрению информационной системы «Культурно-туристический портал Удмуртской Республики». Подача заявок на участие в нем заканчивается 18 сентября. Определить победителя планируется до конца месяца, при этом сайт должен быть запущен уже к 20 ноября. Начальная стоимость контракта — 9,91 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». «Культурно-туристический портал является одним из элементов Концепции развития цифровой экономики региона 2024, разработчиками которой выступили эксперты НИУ «Высшая школа экономики». Портал станет единым информационным пространством в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и национальной политики Удмуртской Республики»,— прокомментировал министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

По оценкам экспертов НИУ ВШЭ, внедрение сервиса позволит привлечь в ВРП Удмуртии 1,5 млрд рублей до 2030 года, добавил министр.

Инициаторы его создания считают, что этот информационный ресурс будет способствовать приросту туристического потока в республику и росту позиции Удмуртии в национальном туристическом рейтинге. На портале будет размещаться информация о предстоящих в Удмуртии событиях с возможностью приобретения билетов для их посещения. Он позволит сформировать туристические маршруты за счет информации о достопримечательностях. Будет предусмотрено создание билетного пакета для любого учреждения культуры, спорта или туризма. В минсвязи Удмуртии отметили, что в стоимость контракта входит оцифровка объектов культуры, спорта и туризма, обучение сотрудников этих учреждений и разработка билетной системы для учреждений культуры, спорта и туризма республики.

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин считает, что внедрение единой билетной системы на этом портале позволит решить проблему продажи билетов в учреждения спорта и туризма «мимо кассы». «Вы знаете сколько сейчас людей покупают услуги спорткомплекса "Чекерил"? И я не знаю. В среднем уровень средств, который идет мимо кассы только на одном объекте, подведомственному минспорту, — СК "Чекерил", который мы выявили в результате аудита, составляет порядка 30%. С учетом выручки "Чекерила" по году приведение в легальное поле и формирование прозрачной билетной системы окупит внедрение этого сервиса»,— сказал господин Свинин.

Эксперты отмечают, что начальная цена контракта для создания портала не завышена, однако разработать и запустить его менее чем за два месяца нереально. По мнению директора Центра высоких технологий Олега Вылегжанина, на это необходимо не менее шести месяцев, поэтому он предполагает, что либо фактически работа над порталом уже ведется, либо впоследствии срок сдачи сайта будет отложен. «Указанная сумма контракта меня не смущает. При том объеме функционала, который заявлен в технической документации, сумма может быть и больше. Текущая ситуация на рынке ИТ сложная, компании перегружены заданиями, а стоимость работы специалистов растет»,— отметил эксперт.

Руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова считает, что в целом необходимость в информационном ресурсе для привлечения туристов в республику есть, правда, подобный сайт уже существует. «Туристические порталы, конечно, нужны, рассказывать о республике необходимо, но ведь ранее уже создали visitudmurtia.ru. На него тоже было потрачено какое-то количество денег. Мне кажется, выделять 10 млн руб. еще на один — это перебор. Это слишком много для нашей небольшой республики»,— отметила госпожа Захидова.

Сайт туристско-информационного центра Удмуртии visitudmurtia.ru был запущен в июле 2016 года. Этот центр организован при автономном учреждении «Центр туристских стратегий и проектного управления». На сайте в частности уже есть сведения о достопримечательностях и предстоящих крупных событиях, некоторых гостиницах и кафе, есть возможность выбрать и забронировать тур или экскурсию по республике.Также ранее функционировал сайт минкультуры Удмуртии masmer.ru, на котором размещалась информация о событиях в городах и районах республики. В настоящее время ресурс не работает.

Вызывает вопросы у экспертов и оценка по приросту ВРП на 1,5 млрд руб. за 10 лет за счет запуска портала. «Ожидаемый прогноз по приросту ВРП от проекта (т.е. 150 млн. в год) мне кажется несколько преувеличенным. Дело в том, что создание интернет портала — эта одна статья расхода, а его поддержка, необходимая постоянная доработка и поддержка функционала, оплата текущих расходов (тот же фонд оплаты труда целой команды) — это тоже существенные деньги, которые сильно нивелируют ожидаемую прибыль»,— считает CEO интернет-портала Tourist.club Ольга Ефимова. Она добавила, что Удмуртии для привлечения туристов лучше объединять усилия с соседними регионами — Татарстаном и Башкирией.

Директор сети туристических компания «ВИТА Трэвел» Алексей Ципордей обратил внимание, что прирост ВРП от туризма зависит от большого количества факторов и портал здесь «не панацея», он должен стать важной составляющей продвижения, но не основным инструментом развития туризма. При этом на сайт необходимо "гнать трафик", чтобы туристы знали об Удмуртии и понимали, что можно здесь посмотреть. «Нужно, чтобы у региона или его основных достопримечательностей был такой образ в голове туристов, что они просто о них вспоминают, когда хотят провести где-то уик-энд в соседнем регионе или посетить Россию. Надо понимать, что любой суперсовременный портал устареет уже через пять лет, будет требоваться постоянная работа над ним, и что не портал "даст 1,5 млрд руб. до 2030 года", а только комплексная работа над продвижением туризма и имиджем региона в целом»,— отметил господин Ципордей.

В то же время эксперты отмечают, что наличие ресурса с понятной и подробной информацией о туристических направлениях необходимо для увеличения турпотока.

«В свою очередь, развитие туризма в регионе может привлечь гостиничных операторов, заинтересованных в создании отелей и гостиничной инфраструктуры. А приход новых инвесторов — это не только различные отчисления в бюджет, но и рабочие места»,— отметил генеральный директор УК «Росинвест Отель» Кирилл Иртюга.

Михаил Красильников