ФАС возобновила конкурс по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево

Федеральная антимонопольная служба разблокировала конкурс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» по выбору генподрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. «Отменена приостановка определения поставщика в части заключения контракта»,— сообщается на сайте госзакупок.

Ранее жалобу на действия организатора торгов подала новосибирская компания «Сибирский кедр». В частности, претензии компании вызвали разъяснения заказчика по конкурсной документации: по мнению «Сибирского кедра», там отсутствуют точные ответы на вопросы и не вносится ясность для подготовки заявки для участия в конкурсе. На время рассмотрения жалобы ФАС приостановила торги.

Конкурс с начальной ценой госконтракта 3,6 млрд руб. был объявлен конце октября. Выбрать генподрядчика планировалось 28 ноября.

Оксана Павлова