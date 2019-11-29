«Яндекс» открыл торговый «островок» в ТРЦ Екатеринбурга

В ТРЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге «Яндекс» открыл собственную торговую точку в формате «островка». Аналогичные точки были открыты в торговых центрах «Тройка» в Москве и «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. На «островках» площадью 1,4 кв. м продаются товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома и брендированная продукция, например, одежда, уточнил представитель компании. Партнером «Яндекса» по проекту выступила компания ProStore, она же будет продавцом продукции «Яндекса».

«Яндекс» создает свои устройства вокруг голосового помощника «Алиса». Сейчас компания делает ставку на «Яндекс.Станцию» и умные колонки с «Алисой» от других вендоров. По оценке Just AI, в 2019 году будет продано 320 тыс. колонок с «Алисой», из которых на устройства «Яндекса» придется 62%, или 198 тыс. шт. В России умные колонки используют только 0,6% домохозяйств, в том время как в США — 20%, оценивали аналитики «Атон».

Для того чтобы стать заметным в этом формате на уровне городов-миллионников, компании может потребоваться 150–200 таких «островков», полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, если «Яндекс» будет наращивать число «островков», компании потребуется в течение года могут потребоваться 200–300 млн руб. инвестиций в проект, учитывая арендную плату и фонд оплаты труда. Вряд ли вложения смогут окупиться с продаж колонок и других устройств, но задача «Яндекса» — включить потребителей в экосистему, рассуждает он.