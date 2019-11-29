«Яндекс» найдется в торговых центрах

«Яндекс» запустил продажи устройств и брендированной продукции на «островках» в трех торговых центрах. Такой розничный формат развивают производители электроники и бытовой техники, включая Xiaomi, Dyson и Karcher. Чтобы стать заметным в рознице в крупных городах, «Яндексу» в течение года могут потребоваться инвестиции в 200–300 млн руб., оценивают эксперты.

«Яндекс» открыл собственные точки продаж в формате «островков» в торговых центрах «Тройка» в Москве, «Охта Молл» в Санкт-Петербурге и «Радуга» в Екатеринбурге, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. На «островках» площадью 1,4 кв. м продаются товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома и брендированная продукция, например, одежда, уточнил представитель компании.

Партнером «Яндекса» по проекту выступила компания ProStore, она же будет продавцом продукции «Яндекса», сообщили в компании. По данным Kartoteka.ru, ProStore на паритетных началах принадлежит сооснователю Оксане Любивой и логистической компании IML.

«Яндекс» создает свои устройства вокруг голосового помощника «Алиса». Одним из них был «Яндекс.Телефон», который в начале ноября закончился у ритейлеров, писал “Ъ” в номере от 7 ноября. Теперь компания делает ставку на «Яндекс.Станцию» и умные колонки с «Алисой» от других вендоров. По оценке Just AI, в 2019 году будет продано 320 тыс. колонок с «Алисой», из которых на устройства «Яндекса» придется 62%, или 198 тыс. шт. В России умные колонки используют только 0,6% домохозяйств, в том время как в США — 20%, оценивали аналитики «Атон».

В третьем квартале 2019 года выручка «Яндекса» от продажи гаджетов составила 278 млн руб., следует из отчетности компании, это направление внесло отрицательный вклад в EBITDA в 202 млн руб. Товары от «Яндекса» продаются на онлайн-площадках «Беру», Ozon, «Ситилинк», «Онлайн-Трейд» и в магазинах сетей «Связной», DNS, «Республика», «Технопарк» «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. В следующем году «Яндекс» намерен расширять число «островков», но планируемое количество точек продаж в компании не уточняют.

Стоимость аренды места под островную торговлю варьируется от 300 до 500 тыс. руб. в месяц, оценивает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что аренда «островков» может обойтись «Яндексу» примерно в 100 тыс. руб. в месяц для Москвы, а в регионах составит около 60 тыс. руб. Подобные корнеры в формате pop-up развивают Dyson и Karcher, а также продавцы мобильных телефонов и аксессуаров, отмечает Евгения Хакбердиева. Под брендом Xiaomi было открыто 29 «островков» и 30 магазинов в торговых центрах Москвы и других городов, писал “Ъ” 14 июня.

Для того чтобы стать заметным в этом формате на уровне городов-миллионников, компании может потребоваться 150–200 таких «островков», полагает Михаил Бурмистров: «Если "Яндекс" решит двигаться в этом направлении, то ему в течение года могут потребоваться 200–300 млн руб. инвестиций в проект, учитывая арендную плату и фонд оплаты труда». Вряд ли вложения смогут окупиться с продаж колонок и других устройств, но задача «Яндекса» — включить потребителей в экосистему, рассуждает он. «"Яндекс" в нише импульсных покупок и подарков хорошо себя найдет. Но про имиджевый эффект от таких "островков" для компании после открытия трех точек говорить рано»,— предупреждает партнер Data Insight Федор Вирин. «Островки» могут стать драйвером роста продаж продукции «Яндекса», но ритейлеры по-прежнему будут занимать значимую долю в продажах, полагает вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов.

Дмитрий Шестоперов, Никита Щуренков