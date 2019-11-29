В Красноярске пресечена контрабанда взрывчатых веществ

В Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой взрывчатых веществ. По данным краевого управления ФСБ, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проходили в 12 регионах страны.

ФСБ и МВД были выявлены подпольные оружейные мастерские, цеха по модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также взрывчатые вещества и боеприпасы, говорится в сообщении. Было возбуждено уголовного дело по факту контрабанды оружия и боеприпасов.

«У задержанных в рамках расследования изъято более 55 кг пороха, около 8 тыс. боеприпасов различного калибра, нарезное и гладкоствольное оружие. Было установлено 62 лица из разных регионов России, которые в 2019 году у фигурантов дела приобретали контрабандный порох»,— сообщает УФСБ. По данным ведомства, в отношении пяти членов ОПГ заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Оксана Павлова