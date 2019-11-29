Кубок АЛРОСА оспорят чемпионы мира и Олимпийских Игр

Двухдневный международный турнир по греко-римской и вольной борьбе Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА стартует сегодня с участием борцов из 14 стран во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Главными звездами турнира станут двукратный победитель Олимпийских игр классик Роман Власов, а также олимпийские чемпионы вольники Владимир Хинчегашвили (Грузия) и Шариф Шарифов (Азербайджан). Центральным событием на турнире станет субботняя матчевая встреча сборных России и остального мира по обоим видам борьбы с участием вернувшегося на ковер знаменитого универсала-тяжеловеса Биляла Махова.

Сегодня на турнире за Кубок АЛРОСА пройдут личные соревнования по греко-римской и вольной борьбе, а завтра сборные России сойдутся со сборными остального мира. Обе российские команды представлены очень сильными составами. Так, четверо из шести участвующих в соревнованиях классиков, включая двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, боролись недавно на чемпионате мира в Астане. И главным сюжетом в Москве станет продолжение именно его десятилетнего соперничества с чемпионом мира и Европы Арсеном Джулфалакяном из Армении. А в команду вольников вернулся экс-чемпион мира в супертяжелом весе Билял Махов. Для него московский турнир станет вторым после двухгодичного перерыва из-за травмы позвоночника. В августе Махов выступил в Польше, где выиграл три поединка, но снялся с финала. В 2015 году российский супертяж стал первым за полвека борцом, выигравшим в одном сезоне медали чемпионата мира по обоим видам борьбы. До Токио, и, если отберется, то и на Играх-2020, он будет бороться исключительно вольным стилем.

Гости турнира из 14 стран, в том числе из Кубы, Турции, Ирана, тоже привезли лидеров — чемпионов мира и Олимпийских Игр, которых, как сообщил “Ъ” заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов, организаторы приглашали адресно под новый формат этого элитного турнира. Диалог с аудиторией и борцами, по его мнению, говорит о том, что международному календарю не хватает именно таких ярких событий, в которых акцентированы самые ожидаемые схватки. Вот почему обновленный турнир за Кубок АЛРОСА станет резонансным событием для мировой борьбы.

«Приезд наших основных соперников в Москву, когда на российский спорт оказывается сильнейшее давление, свидетельствует о том, что мы — одна семья, что Объединенный мир борьбы (UWW) остается верен принципу главенства интересов борьбы,— заявил “Ъ” глава ФСБР Михаил Мамиашвили.— Этот принцип был заложен в будущую основу UWW в 2013 году, когда борцы всего мира сплотились, чтобы сохранить свой вид спорта в олимпийской программе, и Россия сыграла в этой кампании фундаментальную роль». Правда, из-за особенностей национального отбора в Москву не приехали американцы и японцы. Но буквально неделю назад в Сочи завершился совместный сбор российских и японских классиков, а через неделю американские вольники поборются на турнире во Владикавказе.

Центральное событие турнира — матчевая встреча сборных России и остального мира, которая состоится в Лужниках в субботу, самый наглядный для подачи и обретения нового отряда болельщиков формат. В этом убежден трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. «Московский турнир очень важен с точки зрения популяризации и пропаганды спортивной борьбы,— сказал он.— А формат "сборная России — сборная мира", усиленный спецэффектами и красивой картинкой, однозначно расширит зрительскую аудиторию нашего вида спорта».

Вера Мухина