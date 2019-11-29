Россию впервые с 2013 года избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Генассамблея стран-участниц Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов. В их числе впервые за шесть лет оказалась Россия.

Собрания Генассамблеи прошли 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. На встречах присутствовали представители 193 стран под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.

Новыми членами комитета, помимо РФ, стали: Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Саудовская Аравия, Южная Африка, сообщила пресс-служба российской комиссии по делам ЮНЕСКО. Как заявили «РИА Новости» в Институте наследия имени Лихачева, России не было в главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.

О планах России вернуться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия продолжает участвовать в подготовке реализации флагманских проектов ЮНЕСКО.