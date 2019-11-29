Групповой этап. Пятый тур

Группа C. «Краснодар» (Россия)—«Базель» (Швейцария) 1:0 (Ари, 72 (пен.). Удаление: Ари, 90+5 (2 ж. к.)). «Трабзонспор» (Турция)—«Хетафе» (Испания) 0:1 (Хайме Мата, 50).
Положение команд
12.12: «Базель»—«Трабзонспор», «Хетафе»—«Краснодар». «Базель» вышел в 1/16 финала.
Группа H. ЦСКА (Россия)—«Лудогорец» (Болгария) 1:1 (Чалов, 75 — Кешеру, 66). «Ференцварош» (Венгрия)—«Эспаньол» (Испания) 2:2 (Шигер, 23; Шкварка, 90+1 (пен.) — Мелендо, 31; Дардер, 90+6).
12.12: «Лудогорец»—«Ференцварош», «Эспаньол»—ЦСКА.
«Базель» и «Эспаньол» вышли в 1/16 финала.
просмотров: 129695
просмотров: 90403
просмотров: 89312
просмотров: 79498
просмотров: 72485