29 ноября, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Групповой этап. Пятый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа C. «Краснодар» (Россия)—«Базель» (Швейцария) 1:0 (Ари, 72 (пен.). Удаление: Ари, 90+5 (2 ж. к.)). «Трабзонспор» (Турция)—«Хетафе» (Испания) 0:1 (Хайме Мата, 50).

Положение команд


ВНПМО
1. «Базель»31110:410
2. «Хетафе»3025:49
3. «Краснодар»3027:89
4. «Трабзонспор»0143:91

12.12: «Базель»—«Трабзонспор», «Хетафе»—«Краснодар». «Базель» вышел в 1/16 финала.

Группа H. ЦСКА (Россия)—«Лудогорец» (Болгария) 1:1 (Чалов, 75 — Кешеру, 66). «Ференцварош» (Венгрия)—«Эспаньол» (Испания) 2:2 (Шигер, 23; Шкварка, 90+1 (пен.) — Мелендо, 31; Дардер, 90+6).

ВНПМО
1. «Эспаньол»32012:311
2. «Лудогорец»2129:97
3. «Ференцварош»1314:66
4. ЦСКА0232:92

12.12: «Лудогорец»—«Ференцварош», «Эспаньол»—ЦСКА.

«Базель» и «Эспаньол» вышли в 1/16 финала.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя