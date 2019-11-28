Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, во сколько основному владельцу Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернару Арно обойдется сделка с ювелирной компанией.

Главная сенсация последнего времени: LVMH купит Tiffany & Co. за $16,2 млрд США, то есть $135 за акцию торгующейся на Нью-йоркский бирже компании и заплатит «живыми» деньгами. Это стало известно буквально на днях, официальное объявление появилось на сайте LVMH. Главная страница окрасилась в цвет Tiffany Blue. И надпись: «Мы счастливы возможности пригласить Tiffany в семью LVMH»,— Бернар Арно.

Концерн Бернара Арно LVMH, которому принадлежит 60 компаний, сделал предложение Tiffany в ноябре, тогда на $14,5 млн ($120 за акцию). По сообщениям «Би-би-си», люксовый концерн LVMH подтверждал намерение, но не говорил о какой-либо конкретике в сделке. Мы связались с Tiffany & Co., но компания потенциальную сделку никак не комментировала. Но уже тогда из-за конкретных данных, в том числе по сумме было понятно, что, скорее всего, объявление о покупке не заставит себя долго ждать.

В 2011 году концерн Бернара Арно приобрел итальянскую ювелирно-часовую компанию Bulgari за $5,2 млрд США. И до нынешнего момента Bulgari является ювелирным локомотивом LVMH. Сейчас французская компания заплатит в три раза больше за Tiffany. Обычно принято говорить, что убьют ДНК бренда, корпорация поглотит, обезличит и так далее. Не думаю. Когда Swatch Group приобрел Harry Winston, бренд изменили не к лучшему. Но у Swatch опыта с большими и великими ювелирными именами не было. LVMH — совсем другое дело.