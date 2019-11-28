Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение

Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение, сообщается на официальном канале Следственного комитета России в YouTube. При этом статья Уголовного кодекса и суть обвинений не уточняется. Там же выложена видеозапись следственных действий с задержанным.

Источник ТАСС уточняет, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее СКР сообщал, что господин Суровцев задержан за то, что во время акции протеста 27 июля в Москве, «подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей». Он был задержан сегодня днем.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.