Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, господину Суровцеву вменяется ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщает Следственный комитет России (СКР), господин Суровцев задержан за то, что во время акции протеста 27 июля, «подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей».

Адвокаты проекта «Апология протеста» и международной правозащитной группы «Агора» сообщили “Ъ”, что Сергея Суровцева везут в СКР, а к нему выехал адвокат Григорий Червонный. Эту информацию подтверждает «ОВД-Инфо». В Telegram-канале проекта сказано, что к господину Суровцеву выехал адвокат Василий Кушнир. «ОВД-Инфо» уточняет, что мужчина участвовал в летней акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.