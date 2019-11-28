Свалку «Воловичи» в Коломне закроют 29 ноября

Полигон «Воловичи» в Коломне закроют завтра, 29 ноября, сообщил глава города Денис Лебедев во время эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на канале «360». Закрыть полигон позволит то, что отходы для переработки в полном объеме будут поступать в комплекс по переработке отходов Мячково, первую линию которого запустили 18 октября.

«Завтра у меня основное мероприятие — это выполнение вашего поручения, которое было дано вами мне при открытии ТКО "Мячково" — это закрытие полигона "Воловичи". Завтра я собираю людей, которые стояли тогда на переходах, беру замок и мы закрываем полигон "Воловичи"»,— сказал господин Лебедев губернатору Подмосковья.

Как уточнил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, комплекс «Мячково» 27 ноября получил необходимые лицензии на получение отходов для переработки, «Воловичи» буду закрыты завтра в 10:00. Подъезд к полигону планируется перекрыть бетонными блоками и повесить соответствующий плакат. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в дальнейшем «Воловичи» ожидает рекультивация и дегазация.

Напомним, с 2022 года Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения. Эксплуатацию четырех свалок, в числе которых «Воловичи» и «Непейно», подмосковные власти запланировали до 2020 года, а полигон «Ядрово» в Волоколамске прекратит принимать отходы в 2021 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Московская область закрывает свалки».