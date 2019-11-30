Судьбы руководителей ЧССР

Густав Гусак

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии с 17 апреля 1969 года (с 1971 года должность стала называться «генеральный секретарь») до 17 декабря 1987 года. Президент Чехословакии с 29 мая 1975 года до 10 декабря 1989 года.

Во время Пражской весны первоначально был сторонником Александра Дубчека, потом перешел на другую сторону.

В 1988 году был награжден орденом Ленина.

В результате «бархатной революции» вынужден был уйти в отставку с поста президента, членство Гусака в КПЧ было приостановлено. В 1990 году он был исключен из партии.

Умер в 1991 году. По неподтвержденным сведениям, менее чем за месяц до смерти исповедался и причастился.

Милош Якеш

Фото: Michal Krumphanzl / AP

Во время Пражской весны возглавлял Центральную контрольно-надзорную комиссию КПЧ. Был противником реформ.

С 1977 года — секретарь ЦК, сначала по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, потом по экономике.

Занял пост генерального секретаря после Густава Гусака в 1987 году, покинул этот пост в результате «бархатной революции» 24 ноября 1989 года.

В 2002 году был привлечен к суду за государственную измену (призыв ввести войска в ЧССР), был оправдан.

На пенсии, посещает общественные мероприятия коммунистической направленности.

Карел Урбанек

Фото: Petar Kujundzic / Reuters

Занимал пост генерального секретаря ЦК КПЧ менее месяца — с 24 ноября по 20 декабря 1989 года.

Вышел в отставку в результате «бархатной революции».

Владеет сельскохозяйственной компанией Agrofinis, состоит в Коммунистической партии Чехии и Моравии.