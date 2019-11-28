19-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

На стадии представления доказательств наступил черед защиты подсудимых. Первым свидетелем защиты стал куратор музыкального направления на «Платформе» в 2013 году композитор Александр Маноцков. По его словам, за время его работы на «Платформе» было проведено «около 20» музыкальных мероприятий. Он придумывал музыкальные мероприятия, составлял с продюсером смету, часто ее урезали.
Как сообщил Маноцков, художественный руководитель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников денежной стороны вопросы не касался. По деньгам, по словам Маноцкова, он работал с генпродюсером театральной компании Екатериной Вороновой. Алексея Малобродского к моменту появления Маноцкова на «Платформе» уже не было. Но Малобродский проводил первое собеседование с Маноцковым летом 2012 года.
«Наша миссия была — войти в мировой контекст,— рассказывал суть своей работы суду свидетель Маноцков.— Мы ("Платформа".— “Ъ”) оказались институцией в Москве, которая занимается современной музыкой. Москва была нанесена на карту (современной мировой музыки.— “Ъ”). Это было почетно и хорошо».
После показаний Маноцкова суд изучил один из трех дисков, представленных защитой. На диске было видео с «Платформы» за годы ее проведения — с 2011-го по 2014-й. Часть записей, которые касались музыкальной программы за 2013 год, прокомментировал Маноцков. После суд начал смотреть записи за весь период, комментарии суду давал Серебренников. Защита показывает видеозаписи, чтобы тем самым доказать, что мероприятия ставились и на них тратились бюджетные средства.