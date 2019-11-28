«Липецкптица» инвестировала 250 млн рублей в модернизацию

В 2019 году ООО «Липецкптица» (входит в сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Экоптица») направило 250 млн руб. на модернизацию производственных мощностей. Об этом сообщает инвестиционный портал Липецкой области. На эти средства компания смогла провести реконструкцию нескольких цехов, приобрести оборудование, птицу, увеличив в итоге объем выпуска. Показатели роста не уточняются.

Кооператив «Экоптица» основан в 2010 году путем слияния двух областных птицефабрик. Основная деятельность — производство мяса цыплят-бройлеров. СПССПК принадлежат собственные инкубатории, родительское стадо, комбикормовые цеха, площадки выращивания, убойный цех и цеха переработки и технических фабрикатов. Помимо «Липецкптицы», вошедшей в кооператив в 2017 году, кооператив составляют ООО «Рудничное», ООО ПХ «Рудничное», ООО «Светлый путь», ООО «Агрофирма “Липецк”», ООО «Колосс» .По данным Kartoteka.ru, учредителями ООО «Липецкптица» являются Эдуард Кирьянов (16,67% долей), Ван ден Брук Якобус Йоханнес Герардус Матиас (16,66%), Владимир Воронцов (16,67%), воронежское ООО «Сельхозпродукт» (45%) директора Виктора Трошина и Владимир Трошин (5%). Выручка в 2018 году составила 1,5 млрд руб., чистый убыток — 126 млн руб.

Мария Старикова