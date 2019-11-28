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Уральский Росприроднадзор возглавил бывший полицейский

Руководителем Уральского межрегионального управление Росприроднадзора назначен полковник полиции Роман Тужиков, сообщил “Ъ-Урал” источник, знакомый с ситуацией. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области.

С октября обязанности руководителя Уральского Росприроднадзора исполнял заместитель главы ведомства Виталий Курятников.

Ранее “Ъ-Урал” сообщал о кадровых перестановках в УЭБиПК, связанных с желанием нового начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Александра Мешкова (назначен в сентябре) сформировать свою команду.

Алексей Буров


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