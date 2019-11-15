Главных борцов с экономическими преступлениями уволят из свердловской полиции

Назначенный в сентябре этого года начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков начал собирать свою команду. По сведениям “Ъ-Урал” в ближайшее время своих постов лишатся несколько высокопоставленных силовиков. С должности начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области уйдет полковник полиции Сергей Чуваков, утверждает источник в силовых структурах. Его заместитель полковник полиции Роман Тужиков тоже покинет должность и, как утверждают собеседники, уйдет в Росприроднадзор по УрФО. По сведениям “Ъ-Урал”, Сергея Чувакова сменит силовик из Астрахани, где ранее работал господин Мешков.

Недавно в структуре регионального УЭБиПК произошел крупный скандал, связанный с превышением должностных полномочий. На скамье подсудимых за проведение оперативного эксперимента оказались четверо сотрудников управления – начальники подразделений и оперативники: Николай Жуков, Евгений Кулик, Алексей Ворлинский и Александр Косман. Их задержание провели сотрудники регионального УФСБ еще в 2017 году, когда полицейские участвовали в операции по подстрекательству в получении взятки в отношении начальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова. Оперативники нашли предпринимателя, который говорил о том, что чиновник вымогает у него деньги. В итоге они провели оперативный эксперимент по передаче взятки, но сами стали участниками оперативного эксперимента ФСБ – предприниматель, обратившийся в полицию, оказалось работал на чекистов. В итоге в апреле 2019 года Свердловский облсуд приговорил их к условным срокам заключения, которые позже утвердил и Верховный Суд РФ.

Татьяна Дрогаева