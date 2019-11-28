Директора нижегородских школ заявили, что чиновники заваливают их ненужными бумагами

Директора нескольких нижегородских школ, лицеев и гимназий обратились к властям с просьбой оградить их от огромного потока ненужных, как они считают, планов, анкет, статистических форм, отчетов, рекомендаций по заполнению форм и составлению отчетов, а также от участия учителей и учеников в галочных мероприятиях.

Эту позицию коллег огласил в гордуме депутат, директор школы № 61 Игорь Богданов.

Депутатам было роздано обращение под характерным заголовком «О бумагах». В нем, в частности, говорится, что документооборот в школах становится «мерилом лояльности перед начальством», и что главное вовремя сдать такие бумаги, а что в них написано не столь важно. Игорь Богданов подсчитал, что всего за четыре дня с 5 по 8 ноября в его школу поступило 22 запроса, четыре требования, 13 распоряжений и 42 приглашения на мероприятия. Все они направлены официальными инстанциями или всевозможными фондами, уполномоченными действовать от имени инстанций или в рамках программ, а на деле осваивающих гранты.

Замглавы города Любовь Сачкова согласилась, что документов в школы рассылается много, но заявила, что около половины из них носят обязательный характер, а остальные – информационный, не требующий ответа, и посоветовала директорам использовать «внутренние фильтры». Однако мэр Владимир Панов взял вопрос на карандаш и поручил Любови Скачковой до 12 декабря подготовить отчет о документообороте школ, дабы затем вместе с депутатами и областным правительством разобраться, какие бумаги действительно лишние.

Депутат Законодательного собрания, директор Лицея имени Ломоносова Галина Клочкова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что каждый директор ежедневно видит документы с пометками «Срочно», «Важно», с требованием ответов на множество разных вопросов. Она задается вопросом, почему статистические формы, которые руководители образовательных учреждений обязаны по закону сдавать и сдают раз в год, не могут быть источником информации. Почему сайт школы, который по закону должен содержать абсолютно всю информацию, и она должна быть достоверной и актуальной, не может быть источником информации. И, наконец, где обобщение всех тех сведений, ради которых люди отрываются от работы? Где они в обобщенном виде, чтобы ей как депутату можно было ими воспользоваться и что-то сделать?

Галина Клочкова считает, что организации, которые обслуживают министерства, созданные в виде автономных некоммерческих организаций или государственных организаций, должны сами добывать информацию, и количество бумажной работы сократится.

Опрошенные нами учителя говорят, что до них вал бумаг не доходит, оставаясь проблемой директоров школ. Обычный же школьный учитель заполняет определенное количество привычных форм, причем делается это чаще всего в электронном виде. Учитель ИЗО школы №48 Елена Касаткина подтвердила «ЪFM НН» эту информацию, сказав, что главной проблемой для нее остается низкая заработная плата. По ее словам, ставка учителя около 10 тысяч рублей, и последние три года она не повышалась.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что, по мнению экспертов, основной мотивацией учителей нижегородских школ служит приверженность профессии, а не размер заработной платы. При этом директора школ отмечали излишне большой объем документооборота и плохую его организацию, включая дублирование одних и тех же сведений.