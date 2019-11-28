Cartier запустили клиентский cервис Cartier Care

В 2017 году Cartier предлагали новым владелицам часов Panthere de Cartier опцию замены батарейки на дополнительную, чистку и полное техническое обслуживание. Выпустив в 2018 году часы Santos de Cartier, бренд приглашал владельцев часов в бутик для установки на часы антимагнитного приспособления.

12 ноября 2019 года французский ювелирно-часовой дом запустил онлайн-платформу, с помощью которой все клиенты марки получат доступ к дополнительным услугам и персональным советам. В частности, зарегистрировав свои часы на онлайн-платформе, можно оформить восьмилетнюю гарантию на часы. Также Cartier предлагает клиентам заменить кварцевые батарейки на новые, гарантирующие автономный режим работы до лет лет, вместо привычных трех. Компания предоставляет услугу бесплатной коррекции размера браслета или ремешка и чистки металла. В бутиках можно сделать кастомизацию: гравировку текста, написанного клиентом от руки, а также тиснение кофра для украшений. Для специальных клиентов предусмотрен прокат украшений для особых случаев. А также покупка часов Cartier из предыдущих коллекций в счет оплаты моделей из новых.