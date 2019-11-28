Глава Удмуртии порекомендовал подумать насчет сотрудничества финской компании по работе с отходами

Развивать бизнес в рамках «мусорной реформы» с финским производителем оборудования по утилизации и рекультивации Europress предложил глава Удмуртии Александр Бречалов. На круглом столе с делегацией из Финляндии, господин Бречалов указал, что по некоторым позициям в России будет происходить локализация производства с отходами. «Может вам у нас, в наших ТОСЭР стоит развиваться. Мы можем предложить очень выгодные условия и готовы настраивать индивидуальный подход. Кроме того, в нашем регионе достаточно активных лоббистов»,— обратился к директору компании господин Бречалов.

На территории республики сейчас установлено 25 устройств для уплотнения ТКО от Europress. «Мы, надеюсь, продолжим плодотворное сотрудничество в рамках концепции по раздельному сбору мусора. Да, и организация станций перегруза — хорошая альтернатива свалкам»,— отметил директор по России компании Europress Group Денис Заколпский.

Прогнозировать какие-либо контракты пока рано, по мнению главы республики, поскольку и в этой сфере есть высокая конкуренция. Однако, со стороны финских предприятий интерес заметен. «В Удмуртии мы видим, что есть ответственное отношение и деловой подход к этому вопросу. В нашей делегации много предприятий, которые занимаются отходами, и наши компании готовы работать с вами. Это хороший пример того, как можно организовать взаимовыгодное сотрудничество»,— подчеркнул полномочный посол Финляндии Микко Хаутала.

Сейчас в регионе начал работу первый круглосуточный экопункт с финским оборудованием для сбора вторсырья, второй — в 2020 году.

Напомним, что со следующего года в республике также появятся три новых сортировочных сортировочных станции. Кроме этого, обновится единственная в регионе сортировочная станция на полигоне «Чистый город».