Три новых сортировочных станции начнут работать в Удмуртии в 2020 году

В следующем году объёмы обрабатываемых отходов в Удмуртии и вторсырья должны вырасти. Как сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО, в республике планируют ввести в эксплуатацию три новых сортировочных станции в Якшур-Бодье, Глазове (мощностью по 40 тыс. тонн отходов в год каждая) и Уве (100 тыс. тонн в год).

Также обновления ждут единственную в Удмуртии сортировочную станцию на нылгинском полигоне «Чистый город». После реконструкции её мощность возрастёт с 40 до 70 тыс. тонн в год.

Всего с начала этого года региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство» отправил на переработку 638 тонн отходов. Отмечается, что стекло, пластик, плёнку, ПНД переработали заводы Удмуртии, всё остальное вторсырьё отправилось в другие регионы России.

«638 тонн вторсырья – это немного. К сожалению, пока в контейнерах для раздельного сбора очень много «бесполезного» мусора – от органики до одноразовой посуды. Количество установленных спецбаков пока тоже небольшое, поэтому через сортировочную станцию нылгинского полигона «Чистый город» проходят и мусоровозы со смешанным мусором. Из них процент извлечённого вторсырья ещё меньше», - отметил начальник производственно-технического отдела регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии Александр Корюгин.

Всего с момента старта «мусорной» реформы регоператор собрал 241 тыс. тонн отходов. Из них 13% отправил на сортировку (почти 32 тыс. тонн). Сейчас Удмуртия превышает показатель по объёмам отходов, которые должны отправлять регионы на обработку: план 12% до конца 2019, прописанный в нацпроекте «Экология», республика перевыполняет на один процент.