Реформа лизинга в России застыла перед единым рынком ЕАЭС

Путаница из отрицательных заключений ведомств на целую серию вариантов законопроекта о реформе лизинга в России, в том числе от комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за целый год не позволила депутатам подготовить ко второму чтению какую-либо из версий. Тем временем в ЦБ РФ обещают подготовить новое, теперь уже комплексное и надежное решение проблемы, но только к весенней законотворческой сессии 2020 года.

Ни в весеннюю, ни в осеннюю сессию 2019 года Госдуме так и не удалось сдвинуть с мертвой точки правительственные законопроекты о реформировании отрасли лизинга. Разработчики документа признают, что натолкнулись на отрицательное заключение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая усмотрела нарушения обязательств России по созданию единого рынка услуг в ЕЭАС. В конце октября, выступая на лизинговой конференции рейтингового агентства Fitch, советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев заявил, впрочем, что это не является «каким-то фундаментальным препятствием» для принятия законопроекта в России. По его словам, до конца года никаких решений по нему приниматься, скорее всего, уже не будет, а к весенней сессии депутатам будет предложено «более надежное», комплексное решение. Никаких деталей этого решения, в том числе о том, будет ли подготовлен новый законопроект или принципиальные изменения будут вноситься в уже прошедший первое чтение в Госдуме документ, в ЦБ не раскрывают.

В ЕЭК, в свою очередь, подчеркивают, что целью комиссии не является препятствование развитию национальных законодательств, она лишь контролирует выполнение обязательств, которые страны взяли на себя в рамках Договора о ЕАЭС в 2014 году. Директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Джолдыбаева в интервью отраслевому медиапорталу «Федерация лизинга» подробно рассказала, какие положения договора о ЕАЭС прямо нарушаются законопроектом «о спецсубъектах лизинговой деятельности» в России. По ее словам, договор о ЕАЭС не допускает ухудшения доступа субъектов на рынок лизинга и введения новых ограничений допуска к господдержке в странах ЕАЭС. Предложенный Минфином и ЦБ России законопроект «не просто определяет порядок применения мер господдержки в лизинговой отрасли, а по факту предлагает ввести новые меры по допуску на этот рынок» и прямо противоречит этим пунктам договора, отмечает она.

Признавая за каждым государством право применять свои собственные меры и системы господдержки промышленности, в ЕЭК считают, что законопроект в сегодняшней редакции может создать фундаментальные препятствия для свободного движения лизинговых услуг и функционирования единого рынка лизинговых услуг в ЕАЭС, о котором главы государств также договорились. «Страны ЕАЭС взяли на себя обязательства по неужесточению существующего регулирования, в том числе на рынке лизинговых услуг»,— отмечает госпожа Джолдыбаева. Она добавляет, что, несмотря на некоторые различия в национальных законодательствах, «во всех странах ЕАЭС регулирование лизинговых услуг изначально сходное и сопоставимое», а потому предварительная гармонизация нормативной базы в странах ЕАЭС, по сути, не требуется.

В этом же ключе вопросы российской лизинговой реформы затрагивались и на дискуссионном мероприятии в Минске, где в ноябре деятели рынка лизинга стран ЕАЭС собрались на очередной международной ассамблее «Лизинг Евразия», организованной при участии подкомитета по лизингу ТПП РФ и некоммерческого партнерства «Лизинговый союз». Генеральный директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, возглавляющий «Лизинговый союз», заявил, что для развития единого рынка лизинговых услуг в ЕАЭС необходимо решить проблемные вопросы в таможенной политике, устранять административные барьеры в работе госорганов, а также внедрить в практику единообразную трактовку по ставке НДС по международному лизингу в странах—участницах договора. В контексте лизинговой реформы в России господин Ивантер отметил, что законодательному регулированию отрасли нужно уделять особое внимание. «Важно, чтобы все положительные изменения могли быть реализованы на практике. Регулирование должно способствовать развитию рынка, а не создавать сложности в работе лизинговых компаний и их клиентов», — подчеркнул гендиректор «ВТБ Лизинга».

Впрочем, национальные регуляторы в странах ЕАЭС, как и их коллеги в России, тоже задумываются о рисках, которые аккумулируются на рынке лизинга в условиях низкой прозрачности его участников. Выступавший на том же мероприятии в Минске начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Беларуси Дмитрий Набздоров заявил, что регулятор намерен обязать белорусские лизинговые компании создать и внедрить системы управления рисками. «Когда говорим о требованиях к системе управления рисками, надо иметь инструменты, чтобы ими управлять,— цитирует его белорусское агентство "Прайм-Пресс".— Цель — чтобы деятельность лизинговых компаний была менее рисковой».

Сопротивляясь реформе, российское лизинговое лобби подготовило свой вариант законопроекта, взяв за основу наработки властей, но при этом целенаправленно исключив ЦБ из числа возможных регуляторов рынка лизинга. В этом документе, авторство которого принадлежит депутату-единороссу Евгению Шулепову, регулирующим органом признается некий орган власти, который прямое регулирование рынка осуществлять тем не менее не будет. Вся полнота контроля должна быть возложена на специально созданный совет при этом органе власти, не менее 60% членов которого должны быть участниками рынка лизинга. В ЦБ уже заявили, что в таком виде законопроект не достигает ни одной из целей регулирования, нисколько не приближает рынок лизинга к прозрачности, а потому на него будет дано отрицательное заключение со стороны финансового блока правительства.

Впрочем, у ЕЭК тоже нашлись претензии к законопроекту депутата Шулепова, но в комиссии подчеркивают, что готовы участвовать в доработке любых законодательных инициатив с целью приведения их в соответствие с Договором о ЕАЭС, что входит в регламент работы правительства России и других стран союза. Тем не менее приходится констатировать, что противники проведения реформ за текущий год добились некоторого результата: как минимум до весны отечественные лизинговые компании могут спокойно работать и не ждать появления на рынке самого строгого, по их мнению, регулятора в стране.

Алексей Екимовский