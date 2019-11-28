Смольный купит жилье для многодетных семей и сирот

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукционы на приобретение жилья для очередников. Всего приобрести планируется около 30 тыс. кв. м жилья.

Город готов купить у застройщиков четыре квартира площадью от 108 кв. м до 171 кв. м каждая. Они должны быть расположены в домах, которые будут сданы в 2020 году. Купить планируется одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, всего 444 ед. общей площадью 27,6 тыс. кв. м.

Кроме того, город намерен приобрести две уже готовых четырехкомнатных квартиры общей площадью 200 кв. м каждая со сроком передачи в 2019 году.

Все жилье предназначено для многодетных семей, сирот и очередников.