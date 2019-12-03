Не лизингом единым Участники рынка до сих пор не понимают, как будет работать «единая лизинговая субсидия» с 2020 года

В 2019 году промышленный блок правительства нацелился на повышение эффективности господдержки машиностроения и с 2020 года намерен заменить ряд разрозненных мер субсидирования, в том числе прямого финансирования производителей, на единую лизинговую субсидию. Она должна охватить автотранспорт, специальную и сельхозтехнику, городской электротранспорт и железнодорожный подвижной состав. Лизингодателям предложили посоревноваться за господдержку, пообещав передать клиентам больше техники за меньшие средства бюджета. К декабрю документ все еще не принят, и, видимо, программа стартует со второго квартала 2020 года. Но у лизингодателей за полгода обсуждения не уменьшилось число вопросов к ее параметрам. В основном на рынке видят риски недобросовестной конкуренции и невыполнения планов из-за форс-мажоров, которые не освобождают от штрафов.

С 2020 года правительство планировало заменить разрозненную поддержку сегментов машиностроения на единый сразу для нескольких отраслей механизм льготного лизинга, дающего потребителю скидку на авансовый платеж. Сейчас бюджет компенсирует 10% авансового платежа на лизинг автотранспорта (8,9 млрд руб. в 2019 году) и спецтехники (2,1 млрд руб.), а также напрямую субсидирует покупку газомоторной (2,5 млрд руб.) и сельхозтехники (11 млрд руб., предполагается увеличить до 14,5 млрд руб.), городского электротранспорта (1,5 млрд руб.) и железнодорожного подвижного состава. Спрос в этих отраслях теперь предлагалось поддержать в рамках единого льготного лизинга.

Помимо желания унифицировать господдержку промышленности логика изменений правил заключалась и в том, чтобы отказаться от прямого субсидирования производителей как менее эффективного. В ЛК «Европлан» в этой части отмечают, что в российской промполитике объем поддержки производителей (сторона предложения) всегда оказывается значительно больше объема поддержки покупателей (сторона спроса), хотя именно реализация техники конечному пользователю больше помогает конкуренции и российской экономике. В «Сбербанк Лизинге» подчеркивают, что лизинг превратился в важнейший инструмент приобретения основных средств (для примера: более 70% грузового транспорта приобретается посредством лизинга), а сосредоточение поддержки через единый механизм представляется благом как для конечного потребителя, так и для лизинговой отрасли.

Механизм субсидирования в любом виде в первую очередь интересен лизингополучателям, говорит гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, и компания в этом случае выступает как посредник, предоставляющий возможность своим клиентам получить поддержку от государства при приобретении отечественной техники: «Мы всегда говорим о необходимости упрощения мер поддержки»,— подчеркнул он.

Но лизингодатели также могут выиграть за счет включения в господдержку через лизинг новых отраслей машиностроения. Так, включение в единую лизинговую субсидию поддержки приобретения газомоторного транспорта, электрического подвижного состава и сельскохозяйственной техники позволит «Сбербанк Лизингу» нарастить продажи в этих сегментах, считают в компании. Оживление спроса в сегменте газомоторной техники ожидают и в «ВТБ Лизинге». Перспективы для увеличения портфеля сделок за счет нового механизма видят и в «Газпромбанк Лизинге».

Изначально предполагалось, что новая схема господдержки спроса на продукцию машиностроения через единый льготный лизинг будет принята в июле, а осенью начнется отбор заявок. Такие сроки в правительстве объясняли тем, что необходимо заранее предусмотреть бюджетные лимиты и не допускать работы компаний в долг. Но в итоге процесс затянулся: документ до сих пор не принят.

Сейчас старт программы отложен. Текущая редакция документа подразумевает проведение отбора лизинговых компаний в феврале—марте 2020 года, соответственно, и начало работы программы ожидается во втором квартале, сказали “Ъ” в «Сбербанк Лизинге». Время на согласование еще есть, говорит гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов: к началу декабря его должны вынести на утверждение в аппарат правительства. Это подтверждает и источник “Ъ” в промблоке кабинета.

Как будет устроена новая система

Несмотря на то что документ еще не принят, летом “Ъ” уже стали известны основные параметры единого льготного лизинга. В рамках него существенные суммы должны быть направлены только на автопром (за исключением газомоторной техники: на нее выделено менее 0,01%), спецтехнику и спецоборудование, подвижной состав, городской электротранспорт и оборудование для фармацевтической отрасли, хотя Минпромторг уточнял, что в итоге отраслевые лимиты могут пересматриваться в зависимости от потребности.

Главная особенность нового механизма — необходимость лизингодателей соревноваться между собой за получение бюджетных субсидий по параметру результативности: нужно передать в лизинг как можно больше техники и оборудования в расчете на 1 руб. субсидии. В проекте для автопрома минимально возможный порог получения субсидии составлял 10 руб. стоимости техники на 1 руб. господдержки. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Козака рассказывали “Ъ”, что рассматривался вариант, при котором субсидирование будет отдельно и в приоритетном порядке идти по лизинговому портфелю, по которому производители техники взяли на себя долгосрочные экспортные обязательства по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (перечень компаний, подписавших такие соглашения, пока неизвестен).

Деньги лизинговые компании должны были получать не сразу, а только по итогам года в зависимости от фактически проведенных сделок. То есть речь шла о конкурсе на основе прогнозных показателей, чтобы «забронировать» под себя средства. Не выполнив обещанное, лизинговой компании пришлось бы заплатить штраф на разницу в размере ключевой ставки ЦБ.

Что думают на рынке

Пройдя конкурсный отбор, лизинговая компания может быть уверена, что получит бюджетные средства на возмещение скидки лизингополучателю, и это большой плюс, полагает Максим Агаджанов. При этом, чтобы заявиться на конкурс, компаниям придется проделать большую работу с клиентами: выявить потребности и объемы, оценить реальность выполнения обязательств как со стороны клиента, так и лизинговой компании, подчеркивает он. Новый механизм, по его словам, предполагает большую ответственность лизинговой компании перед государством.

В то же время прогнозирование оптимального объема техники и субсидии на будущий год, учитывая возможные изменения спроса в экономике, господин Агаджанов называет и основным проблемным фактором изменений. Штрафные санкции предусмотрены во всех программах поддержки лизинга и сейчас, отмечает Дмитрий Ивантер, говоря, что «ВТБ Лизинг» аккуратно прогнозирует свои возможности и возможности клиентов и партнеров, учитывая риски, которые могут привести к невыполнению заявленных показателей.

Хотя «бронирование» объемов субсидий одновременно несет и риски. Крупная компания может «забронировать» себе большую часть субсидии под будущих клиентов, которых еще у нее нет, а компаниям, которые работают с реальными клиентами, может уже не хватить льгот, говорят в «Европлане» — есть риск, что такое распределение ограничивает конкуренцию по сравнению с действовавшим ранее механизмом, когда лизинговые компании стремились заключить максимально возможный объем сделок по программе на рыночных условиях и получить субсидию из выделенной на год суммы пропорционально своему результату. Первый заместитель гендиректора «Регион Лизинга» Александр Кожевников добавляет, что механизм конкуренции оканчивается на конкурсе по квотам, далее клиентам придется выбирать между ограниченным числом компаний, чтобы получить субсидируемый лизинг. «По мере того как часть компаний будут выбирать свою квоту, выбор будет сужаться, и за счет этого оставшиеся компании будут под конец года обладать эксклюзивом, а значит, смогут задирать стоимость лизинга. Механизм может стать существенно менее конкурентным»,— считает господин Кожевников.

Скорее всего, авторы механизма полагали, что конкуренция между лизингодателями за бюджет окажет положительное влияние на рынок, приведет к снижению стоимости приобретения колесной техники конечным пользователем — российскими предприятиями, отмечает руководитель управления госрегулирования, комплаенс и авторизации ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук. «Со стороны выглядит очень по-рыночному, но по факту пострадают мелкие и средние предприниматели, лизинговые компании, а выиграют мошенники»,— считает она. По проекту лизингодатель не имеет четкого руководства к действию, то есть отсутствуют критерии, за которые выплачивается субсидия, нет четкого размера предоставляемой скидки и отсутствует требование предоставить клиенту скидку на лизинг, продолжает она. В то же время лизингодатели обязаны вернуть субсидии полностью, если не выполнят критерий результативности, и оплатить штрафы, если не выполнят план продаж, и «возврат субсидий потребуется даже при общемировом кризисе и форс-мажоре, то есть государство полностью возложило макроэкономические риски на лизинговую компанию».

Кроме того, по словам госпожи Иващук, к субсидии предполагается допускать всех подряд (независимо от даты регистрации и опыта в лизинге). «То есть недобросовестные компании будут дестабилизировать лизинговый рынок большими скидками, а в результате государству возврат субсидий получить не удастся, вместо этого пойдет волна уголовных дел по участникам и разработчикам данной программы»,— опасается она. Добропорядочные лизинговые компании будут вынуждены конкурировать с недобросовестными за лизингополучателей, тратя усилия не на развитие рынка лизинга и системную работу, а на приспособление к условиям субсидирования.

В целом эти основные параметры механизма не менялись, в него вносились только незначительные корректировки, говорят собеседники “Ъ”. Также не менялся и общий пул заменяемых им мер господдержки. В «Европлане» отмечают, что основные изменения, которые претерпел механизм, касаются распределения средств господдержки между лизинговыми компаниями: сумма субсидии теперь распределяется в начале года на основании подаваемых заявок.

В Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА, объединяет большинство компаний сектора) “Ъ” сказали, что проект требует доработки и замечания к нему были переданы в правительство. Основным замечанием там называют тот факт, что отбор компаний сейчас ведет к допуску в единый лизинг компаний, взявших на себя наибольшие обязательства по объему приобретаемой для клиентов техники, но претендующих на меньший объем субсидии. Это, считают в ОЛА, может превратить программу в меры индивидуальной поддержки избранных компаний. В своих обращениях в правительство члены ассоциации говорят о необходимости формирования перечня техники, подпадающей под условия программы (по аналогии с существующими для автолизинга и лизинга спецтехники).

Сколько потратят на единый льготный лизинг

Глава министерства Денис Мантуров в конце июня оценивал объем единой субсидии в 33,5 млрд руб. за три года, что существенно меньше объема финансирования всех поглощаемых ей текущих мер поддержки. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас Минпромторг также заявляет финансирование около 10 млрд руб. на 2020 год.

Впрочем, вливание даже такого объема средств может повлиять на рынок лизинга. Выделяя 10 млрд руб. на субсидирование единой лизинговой программы в 2020 году и еще 10 млрд руб. на субсидирование кредитования, государство не оставляет варианта не участвовать в программе, полагает Римма Иващук, так как такой объем вливаний перекашивает рынок лизинга, где конкурировать без применения субсидий и наращивать при этом бизнес становится маловероятным. В «Сбербанк Лизинге» отмечают, что заложенные на следующий год объемы не очень сильно скажутся на бизнесе компании, но «для менее крупных, особенно региональных, игроков снижение уровня поддержки может существенно отразиться на динамике лизингового портфеля».

Как прошел эксперимент внедрения нового механизма

О том, что будет представлять собой единый льготный лизинг, можно судить по аналогичной схеме, которую с лета текущего года (и только на этот год) запустили для спецтехники. Спрос в этом сегменте и раньше поддерживался через льготный лизинг: бюджет по договорам лизинга субсидировал фиксированную долю от цены техники — 10% для европейской части РФ и 15% для Дальневосточного, Сибирского ФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя. Согласно принятому в конце июня новому механизму, этот размер скидки стал максимальным, то есть лизинговые организации теоретически могли предлагать и меньший ее объем, чтобы нарастить показатель результативности. Целью изменений называлось увеличение рынка лизинга техники в стоимостном выражении.

Корректировки механизма, внесенные в текущем году, позволили лизинговым компаниям установить целевые показатели в части объемов российской техники, планируемых к реализации в течение года, сказали “Ъ” в Минпромторге. В целом, как и в едином лизинге, здесь также под каждого лизингодателя заранее резервировался бюджет.

В министерстве говорят, что сформированный механизм конкурса позволил отобрать наиболее эффективные лизинговые компании, нацеленные на наращивание портфеля лизинга российской техники. С 2017 года Минпромторгом заключены соглашения о предоставлении субсидии с более чем 95 лизинговыми организациями, говорят там, но получили субсидии в итоге порядка 60 компаний. В 2019 году в отборе приняли участие 49 компаний, с 34 из них заключены соответствующие соглашения, говорят в министерстве.

Некоторые лизинговые компании, вероятно, не стали участвовать в пилоте. Так, в частности, поступил «Регион Лизинг»: Александр Кожевников объясняет решение тем, что риски не просчитываемы.

Оценить плюсы от того, что средства для каждой компании были выплачены в соответствии с «бронью», пока невозможно. В «Европлане» говорят, что лизингодатели предоставили скидки, в полном объеме выполнили свои обязательства, отчитались перед бюджетом, но компенсацию пока не получили. В Минпромторге подтверждают, что на сегодня осуществили лишь компенсацию не выплаченных за 2018 год субсидий, говоря о том, что уже «поступают заявления о предоставлении субсидий по договорам лизинга, заключенным в 2019 году». В целом детальные итоги реализации механизма в 2019 году возможно будет подвести по итогам года, считают в министерстве.

В Минпромторге еще раз подчеркивают, что с 1 января отдельное правительственное постановление №518 по льготному лизингу спецтехники утратит силу, а дальнейшее ее субсидирование будет осуществляться в рамках механизма единой лизинговой субсидии. По результатам «пилота» по спецтехнике чиновники обещают, что «лучшие практики по результатам применения механизма в 2017–2019 годах будут учтены при формировании механизма, планируемого к запуску в 2020 году».

Ольга Никитина