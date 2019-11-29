Бизнес в тумане

На фоне динамично растущего потребительского кредитования объемы выдачи кредитов корпоративным заемщикам в Пермском крае снижаются. Сложившаяся конъюнктура напоминает экспертам период кризиса 2008–2009 годов. Однако при внешнем сходстве, отмечают они, природа наблюдаемого явления абсолютная разная: тогда банки не хотели, теперь бизнес не может. Предпосылок для выхода из экономического застоя эксперты не видят.

За первые восемь месяцев 2019 года в Пермском крае было выдано розничных кредитов на 158 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечное кредитование выросло тоже на 14% — до 158,2 млрд руб. В качестве основных причин столь активной динамики эксперты называют две: во-первых, снижение процентной ставки как реакция на политику Центробанка и, во-вторых, реализация отложенного спроса.

Иная картина в сегменте корпоративного кредитования. По данным Банка России, за первые восемь месяцев 2019 года в Пермском крае юридическим лицам было выдано 217,7 млрд руб., что на 3% меньше, за тот же период прошлого года. Это происходит на фоне понижения процентных ставок, которые в целом также определяются политикой Центробанка, хотя и в меньшей степени. Корпоративные кредиты — более штучный товар, и в определенном проценте случаев условия по ним определяются индивидуально, а значит, и зависимость между динамикой ключевой ставки и ставкам по кредитам менее выражена.

Предпринимателей все меньше Ситуация макроэкономической неопределенности и снижение объемов корпоративного кредитования наталкивает на сравнение с 2008–2009 годами. «В 2008–2009 годах кризис был налицо, все негативные тенденции публично признавались и обсуждались,— говорит заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Игорь Мерзлов.— Теперь все экспертное сообщество признает, что экономика стагнирует, а власти заявляют, что она вот-вот начнет расти, ключевая ставка снижается и так далее». Текущую ситуацию, по мнению господина Мерзлова, правильнее называть не кризисом, а рецессией. Она не имеет ярких проявлений, характерных для 2008–2009 годов: нет массовых банкротств предприятий, массовых невыплат зарплаты, резкого роста просроченной задолженности по кредитам и кризиса неплатежей. Но при этом уровень деловой активности низок и оценка перспектив экономики носит очень туманный характер.

Если десять лет назад снижение объемов кредитования происходило по инициативе банков и по причине невозврата кредитов и роста просрочки, то сейчас бизнес не стремится особо брать кредиты. Именно текущая макроэкономическая ситуация в России и есть основная причина снижения не только объемов корпоративного кредитования, но и кредитных портфелей, считает советник гендиректора компании «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. Их ограничивает застой в экономике: старые кредиты постепенно погашаются, а новые берутся менее активно. Это подтверждается статистикой Банка России по Пермскому краю. Согласно ее данным, за первые восемь месяцев 2019 года задолженность по кредитам юридических лиц сократилась на 1% — до 391,4 млрд руб.

Такая картина сложилась в основном за счет сегмента малого и среднего бизнеса, отмечает директор дивизиона «Средний Урал» Уральского банка реконструкции и развития Михаил Прилепов. По его словам, рынок кредитования малого бизнеса показывает намного меньшую динамику в сравнении с рынком потребительского кредитования. «Если взглянуть на реестры зарегистрированных предприятий, которые формирует ФНС, мы увидим, что сейчас в стране число ликвидирующихся компаний превышает количество открывающихся. Рынок малого бизнеса показывает отрицательную динамику. Соответственно, если число предпринимателей сегмента малого бизнеса в стране не растет, а в некоторых регионах и снижается, это, безусловно, сокращает и емкость рынка корпоративного кредитования»,— констатирует банкир.

Оборотка и овердрафт Реальный спрос на кредитные ресурсы снизился из-за того, что бизнес не вкладывает в развитие. Тренд на снижение объемов инвестиционного кредитования, по оценкам разных экспертов, наметился в 2012–2014 годах. «Предприятия замораживают инвестиционные проекты и не расконсервируют ранее замороженные, поскольку не уверены в перспективах развития своих бизнесов»,— полагает Игорь Мерзлов. Компании стали более взвешенно подходить к инвестициям в развитие производства, соглашается и заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса Промсвязьбанка в Перми Алексей Потапов. По его наблюдениям, предприятия готовы инвестировать в развитие производства при наличии портфеля заказов. Многие региональные компании делают упор не на расширение, а на переоснащение действующего производства, отмечает директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Пермскому краю Алексей Пылов.

Основной целью кредитования сейчас чаще всего является пополнение оборотных средств. По оценкам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Михлиной, доля таких кредитов на начало 2019 года составляла примерно 60% портфеля. Управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова оценивает ее в 50%. Банкиры отмечают и возросший интерес бизнеса к овердрафтам.

Эксперты констатируют, что сейчас, в отличие от 2008–2009 годов, не так много ситуаций, когда бизнес не имел бы возможности реализовать свои проекты из-за отказа банков в кредитах.

Господдержка оборонки Вторая наблюдаемая тенденция последних лет — существенное увеличение финансирования в рамках программ господдержки, в том числе Фонда развития промышленности, Фонда содействия инвестициям и других. Соответственно, часть спроса на кредитные ресурсы удовлетворяется этими льготными займами. Они отражаются не в банковской статистике, а в отчетах небанковских структур.

Развитие льготного финансирования обостряет дефицит качественных заемщиков в офисах банков. По оценкам Игоря Мерзлова, программы господдержки «оттянули» на себя около 10% потребности бизнеса в кредитных ресурсах. Если государство будет и дальше поддерживать и развивать эти инструменты финансирования, цифра будет расти.

Однако, по мнению Сергея Хестанова, за редкими нишевыми исключениями господдержка не оказывает серьезного влияния на рынок. В качестве такого отступления эксперт называет оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Он представлен крупными предприятиями, которые по количеству представляют не столь большую долю корпоративного сектора, но формируют значительный объем займов. Эту тенденцию подтверждает и Игорь Мерзлов: по его словам, примерно 80% заемщиков, получивших финансирование через Фонд развития промышленности, являются представителями ОПК.

Меры господдержки влияют и на объемные показатели банков, говорит Екатерина Михлина и напоминает о перезапуске программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. «На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019 году из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд руб., в то время как в 2018-м — менее 1,5 млрд руб. Новые условия программы льготного кредитования, по нашим оценкам, позволят по итогам текущего года выдать представителям малого и среднего бизнеса около 1 трлн руб., что составит около 16% от общего объема выдачи 2018-го»,— утверждает эксперт.

В то же время директор ООО «ИГ „Свободный капитал“», генеральный директор ООО «РИЭЛ-Эстейт» Сергей Чернов не склонен переоценивать масштабы господдержки именно по этой линии: «Цифры говорят сами за себя. В целом по стране задолженность на конец августа по кредитам у малого и среднего бизнеса составляет 3,92 трлн руб. Общая сумма кредитов, выданных компаниям и физическим лицам, 45,35 трлн руб. Получается, что доля кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 8,66%. О какой поддержке, о каком приоритете мы говорим при такой ничтожной доле кредитования?»

Говоря о перспективах развития корпоративного кредитования, эксперты отмечают, что предпосылок для изменения текущей ситуации нет. Заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса Промсвязьбанка в Перми Алексей Потапов прогнозирует небольшое снижение объемов кредитования. И вновь в качестве исключения из правила называет кредитование оборонно-промышленного комплекса. Управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова считает, что на рынке кредитования юридических лиц продолжится происходящий сейчас передел, когда крупные игроки в силу конкурентных условий получают переток клиентов от других банков, где объемы снижаются.

Полина Путякова