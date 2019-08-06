Вынесли мусор

Новосибирские перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на регионального оператора «Экологию-Новосибирск». Они утверждают, что компания, пользуясь монопольным положением, решила оплачивать 40% работ, выполненных перевозчиками, только после проведения дополнительных проверок. Эти действия регоператора, считают перевозчики, провоцируют рост долгов у транспортных компаний и могут привести к банкротству. В «Экологии-Новосибирск» говорят, что предъявленные к оплате перевозчиками объемы ТКО значительно превышают статистические данные, которые учитывались при установлении тарифов на вывоз мусора, и требуют уточнений. Юристы считают, что недоплаченные средства перевозчики должны взыскивать в суде.



Новосибирские операторы по вывозу ТКО — ООО «Ла транс» и две компании ООО «Эко-лайн» — обратились в ФАС с жалобами на действия регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис»). В ФАС сообщили “Ъ”, что заявления приняты к рассмотрению. Транспортные компании сообщают ФАС (копии жалоб есть в распоряжении “Ъ”), что рег­оператор, «пользуясь своим монопольным положением на региональном рынке услуг по обращению с ТКО», задерживает выплаты за оказанные в апреле и мае перевозчиками услуги по вывозу мусора. По их данным, согласно договору между перевозчиками и регоператором, оплата услуг должна быть произведена в 30-дневный срок после подписания акта сдачи-приема услуг. Однако, как уточняет в своей жалобе «Ла транс», акты за услуги, оказанные в апреле и мае, регоператор вернул лишь во второй половине июля. При этом регоператор якобы указал, что услуги принимаются в размере 60%, а остальные 40% могут быть приняты только после проведения дополнительных проверок. «Свое волевое решение о неполной оплате регоператор принял в одностороннем порядке, ничем его не мотивировав»,— сообщают ФАС перевозчики. «Ла транс» заявляет, что «не имеет возможности оплатить налоги, свое­временно выплачивать зарплату»: «Образовалась значительная кредиторская задолженность за ГСМ. Известно, что регоператор аналогичным образом принял услуги за апрель и май 2019 года у всех организаций, работающих на рынке транспортирования ТКО в регионе». В компании уверены, что действия регоператора «неизбежно ведут к банкротству организации и направлены на устранение с этого рынка».

«С нами никаких соглашений о проведении дополнительных проверок выполненных работ не заключалось, и предложений таких от регоператора нам не поступало. Есть договор, по которому проверка должна быть проведена в течение 10 дней с момента подачи документов, через 15 дней они должны быть подписаны»,— рассказал “Ъ” директор «Эко-лайна» Сергей Каракчеев. Он отметил, что понимания, когда проверка будет завершена, у него нет: «На данный момент нашей компании "Экология-Новосибирск" оплатила 20% работ за май и около 58% за апрель».

Перевозчики просят ФАС выдать предписание регоператору о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. На прошлой неделе они обратились к губернатору Андрею Травникову с письмом, в котором сообщили, что «по предварительным расчетам, регоператор сформировал задолженность перед транспортными компаниями и полигонами в сумме более 700 млн руб.». Письмо подписали девять компаний из 12, сказал “Ъ” один из инициаторов этого обращения генеральный директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев.

В «Экологии-Новосибирск» сообщили “Ъ”, что не знают о жалобе перевозчиков в ФАС. Ранее в компании заявляли, что сумма долга, о которой говорят транспортные компании, «взята из воздуха и не подтверждена соответствующим образом документами». «Задолженность перед транспортировщиками за май составляет 123,74 млн руб. — задолженность от принятых объемов оказанных услуг, за июнь транспортировщики предъявили 238 млн руб., фактические объемы оказанных услуг проверяются»,— сообщили в компании. В «Экологии-Новосибирск» заявили, что регоператор проводит проверку, так как предъявленные перевозчиками к оплате объемы ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов. В ряде случаев выявлено завышение перевезенных объемов ТКО до 40%. Неделю назад проверки были полностью проведены по двум компаниям, говорили в «Экологии-Новосибирск». «Компании по транспортированию ТКО исполняют договорные обязательства ненадлежащим образом, в частности своевременно не представляют ежедневные отчеты. Это препятствует оперативному и систематическому двустороннему подтверждению отсутствия расхождений в объемах оказанных услуг»,— утверждают в «Экологии-Новосибирск».

Глава минЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что правительство региона готово выступить модератором диалога участников сферы обращения с ТКО: «Мы приложим все усилия, чтобы необходимый баланс был найден, регоператор в сфере обращения с отходами вместе с транспортными организациями и полигонами вошли в регламентные сроки предоставления услуги и расчетов, а жители области своевременно получали качественную услугу».

Юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Баглаева отмечает, что сроки и порядок оплаты услуг по договору на транспортировку ТКО между регоператором и перевозчиками — существенные условия, так же, как и порядок контроля регоператором за деятельностью компаний, перевозящих мусор. Если условия договора между оператором и перевозчиком ТКО не противоречат законодательству, то нарушение его условий означает нарушение гражданских обязанностей регоператора по оплате услуг, говорит госпожа Баглаева. «Перевозчики должны идти в суд и взыскивать с оператора невыплаченную в установленном договором порядке плату. Если же сами условия договора противоречат нормам правовых актов, регулирующих обращение с отходами, и такие условия были навязаны оператором, то его действия будут признаны нарушающими антимонопольное законодательство»,— считает она. В то же время партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко говорит, что отсрочка оплаты по обязательствам — распространенная практика заключения и исполнения коммерческих договоров: «Поскольку рынок открытый, я думаю, что будет много желающих заключить подобные договоры перевозки бытовых отходов».

Оксана Павлова