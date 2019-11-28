Зарубежные СМИ: Зачем Дональд Трамп поддержал протестующих в Гонконге?

США и Китай поссорились из-за законов о Гонконге. Пекин заявил, что подписанные Дональдом Трампом документы нарушают международное право. Ранее американский лидер поддержал протестующих и утвердил два документа о ситуации в городе, которые позволяют правительству США ежегодно пересматривать автономный статус Гонконга и налагать санкции на любого, кто ущемляет права местных жителей. В городе полгода не утихают волнения. Правительство Китая, а также Гонконга раскритиковали документ, а в МИД сообщили, что шаг США — это вмешательство во внутренние дела. Инициативу Вашингтона и ее последствия обсуждают и в мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Америка приняла сразу два закона, касающихся Гонконга. Кроме документа о защите прав человека и демократии, Дональд Трамп подписал закон о запрете поставок полицейских спецсредств. Издание The Guardian уточняет, что речь идет о возможной блокировке лицензий на экспорт слезоточивого газа, перцовых баллончиков, резиновых пуль и электрошокеров, то есть того, что используется для разгона толпы. Несмотря на то, что американский президент подчеркнул, что эти законы подписаны «с уважением к Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга», ни одна из сторон не одобрила такой жест. Гонконг и Пекин хоть и конфликтуют уже несколько месяцев, но сейчас выступили единодушно: они заявили, что США вмешиваются в их внутренние дела и вынуждают принять контрмеры.

Но у Дональда Трампа не было выбора, отмечает газета The New York Times. Вашингтон станет каждый год проводить оценку автономности Гонконга, и, если она будет признана недостаточной, американцы наложат на Гонконг те же ограничения, что действуют сейчас в отношении материкового Китая. В этом случае китайские компании лишаться лазейки для ведения бизнеса с иностранными партнерами.

Reuters считает, что эти законы усложнят переговоры Китая и Америки по торговой сделке.

Канал CNBC приводит заявление МИД КНР: «Эта ситуация заставит китайский народ и соотечественников в Гонконге лучше понять зловещие намерения и гегемонистическую природу Соединенных Штатов. Это сплотит китайский народ, а заговор американцев обречен на провал».