США помогли Гонконгу росчерком пера

Президент США Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге: первый предусматривает введение санкций в случае нарушения Китаем особых прав специального административного района, второй запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона массовых мероприятий, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа. И правительство Гонконга, и власти КНР уже раскритиковали принятый закон и заявили, что улучшению ситуации он не способствует.

«Я подписал эти законы из уважения к председателю (КНР.— “Ъ”) Си, Китаю и жителям Гонконга. Они принимаются с надеждой, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут уладить свои противоречия мирным путем ради долгосрочного мира и процветания для всех»,— говорится в заявлении президента Трампа, сделанного после подписания двух биллей.

По новым правилам властям США будет необходимо каждый год подтверждать, что специальные привилегии, предоставленные Гонконгу Пекином, соблюдаются. В противном случае Вашингтон может лишить Гонконг статуса особого торгового партнера, что нанесет городу существенный экономический урон.

Кроме того, президенту США отныне дано право вводить санкции против тех, кто бессудно задерживает или пытает жителей специального административного района, а также принуждает их к даче показаний или любым другим образом нарушает гарантированные им права.

Второй принятый закон предусматривает годовой запрет экспорта в Гонконг слезоточивого газа, резиновых пуль и наручников для использования их местной полицией.

На принятие правового акта в поддержку протестующих уже отреагировали в Китае: МИД КНР заявил, что он представляет собой вмешательство во внутреннюю политику страны.

«Он серьезно нарушает международное право и основы международных отношений. Китайское правительство и китайский народ всецело осуждают такое откровенно наглое поведение»,— говорится в заявлении ведомства.

Там же подчеркивается, что действия США направлены на подрыв стабильности и процветания Гонконга, практики «одна страна, две системы» и исторического процесса великого возрождения китайского народа.

Отдельно высказались и власти специального административного региона: закон они назвали «ненужным и необоснованным» и посетовали, что США не обратили внимания на действительно важные проблемы, на которые указывали власти. «Права человека и демократия указаны в названии закона, однако некоторые его положения касаются экспортного регулирования и претворения в жизнь санкций, введенных ООН против Гонконга, что совершенно не связано ни с правами человека, ни с демократией в Гонконге»,— отметили власти региона. Они также подчеркнули, что подписанные Дональдом Трампом законы пошлют неправильные сигналы протестующим и не помогут урегулированию конфликта.

Предвидя эту критику, американский сенатор Марко Рубио — автор законопроекта — утверждал, что отношение США к Гонконгу — вопрос американской политики, а не китайской, и потому у Вашингтона есть полное право принимать какие угодно законы, регулирующие этот вопрос.

Протестующие, в свою очередь, устроили в городе праздничный марш в честь принятых законов, которые Натан Лоу, один из лидеров протеста, назвал «удачным подарком ко Дню благодарения». На новости из Вашингтона отреагировали и азиатские рынки: гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,2%, южнокорейский KOSPI — на 0,1%. Шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei 225 на открытии торгов также снизились, однако затем это снижение компенсировали.

Алексей Наумов