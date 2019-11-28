США помогли Гонконгу росчерком пера

Президент США Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге: первый предусматривает введение санкций в случае нарушения Китаем особых прав специального административного района, второй запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона массовых мероприятий, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа. И правительство Гонконга, и власти КНР уже раскритиковали принятый закон и заявили, что улучшению ситуации он не способствует.
«Я подписал эти законы из уважения к председателю (КНР.— “Ъ”) Си, Китаю и жителям Гонконга. Они принимаются с надеждой, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут уладить свои противоречия мирным путем ради долгосрочного мира и процветания для всех»,— говорится в заявлении президента Трампа, сделанного после подписания двух биллей.
По новым правилам властям США будет необходимо каждый год подтверждать, что специальные привилегии, предоставленные Гонконгу Пекином, соблюдаются. В противном случае Вашингтон может лишить Гонконг статуса особого торгового партнера, что нанесет городу существенный экономический урон.
Второй принятый закон предусматривает годовой запрет экспорта в Гонконг слезоточивого газа, резиновых пуль и наручников для использования их местной полицией.
На принятие правового акта в поддержку протестующих уже отреагировали в Китае: МИД КНР заявил, что он представляет собой вмешательство во внутреннюю политику страны.
«Он серьезно нарушает международное право и основы международных отношений. Китайское правительство и китайский народ всецело осуждают такое откровенно наглое поведение»,— говорится в заявлении ведомства.
Там же подчеркивается, что действия США направлены на подрыв стабильности и процветания Гонконга, практики «одна страна, две системы» и исторического процесса великого возрождения китайского народа.
Отдельно высказались и власти специального административного региона: закон они назвали «ненужным и необоснованным» и посетовали, что США не обратили внимания на действительно важные проблемы, на которые указывали власти. «Права человека и демократия указаны в названии закона, однако некоторые его положения касаются экспортного регулирования и претворения в жизнь санкций, введенных ООН против Гонконга, что совершенно не связано ни с правами человека, ни с демократией в Гонконге»,— отметили власти региона. Они также подчеркнули, что подписанные Дональдом Трампом законы пошлют неправильные сигналы протестующим и не помогут урегулированию конфликта.
Предвидя эту критику, американский сенатор Марко Рубио — автор законопроекта — утверждал, что отношение США к Гонконгу — вопрос американской политики, а не китайской, и потому у Вашингтона есть полное право принимать какие угодно законы, регулирующие этот вопрос.
Протестующие, в свою очередь, устроили в городе праздничный марш в честь принятых законов, которые Натан Лоу, один из лидеров протеста, назвал «удачным подарком ко Дню благодарения». На новости из Вашингтона отреагировали и азиатские рынки: гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,2%, южнокорейский KOSPI — на 0,1%. Шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei 225 на открытии торгов также снизились, однако затем это снижение компенсировали.
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