ГУП «ТЭК СПб» завершило энергетические долгострои в районе Гражданки

В Калининском районе Петербурга завершены работы по замене изношенных теплосетей в кварталах 12 Гражданки и 35-36 севернее Муринского ручья — знаменитых «энергетических долгостроев» ООО «Комплексные энергетические решения».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», после разрыва госконтрактов с недобросовестным подрядчиком оба объекта в 2018 году по конкурсам были ООО «Инженерная компания». Реконструкция велась за счет средств городского бюджета. В квартале 12 Гражданки было заменено заменил 10,8 км сетей. Стоимость работ составила почти 298 млн рублей.

На территории второго объекта подрядчик ЗАО «Петерпайп» обновил 9,7 км труб за 102 млн руб. Также модернизирован центральный тепловой пункт на улице Руднева, д.5, кор.4, лит. А. в Выборгском районе Петербурга. Работы там выполнило ООО «Фарадей Инжиниринг».

В ГУП «ТЭК СПб» напомнили, что по всем объектам реконструкции сетей продолжаются судебные разбирательства с ООО «КЭР». В общей сложности предприятие заключило с холдингом четыре контракта на 587 млн руб., которые впоследствии были расторгнуты из-за затянувшихся сроков сдачи и ненадлежащего качества исполнения работ.