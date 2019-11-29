Королевский «Пингвин»

Главным героем очередного дня в регулярном чемпионате НХЛ стал один из ярчайших российских хоккеистов нынешнего века Евгений Малкин. Форвард забил два гола и набрал пять очков в матче, в котором его клуб «Питсбург Пингвинс» обыграл — 8:6 — «Ванкувер Кэнакс». В список лучших бомбардиров сезона Малкин не входит, но это исключительно из-за травмы, вынудившей его пропустить около месяца. Игра же ветерана после возвращения на лед заставляет вспоминать о тех временах, когда результативнее и сильнее хоккеиста в НХЛ просто не было.

Матч «Питсбурга» против «Ванкувера» сам по себе был хайлайтом: 14 заброшенных шайб, заковыристый сюжет. Хозяева уступали в этой встрече со счетом 3:6, но смогли добиться перелома, забив в заключительном периоде полдюжины голов. А главное действующее лицо сумасшедшей игры определить было несложно. Евгений Малкин внес самый значительный вклад в питсбургский рывок в финальной двадцатиминутке, дважды поразив ворота. А еще он сделал три результативные передачи.

Пять очков — слишком солидный показатель, чтобы пройти мимо. А ESPN, рассказывая об этом достижении 33-летнего Евгения Малкина, сразу же вспомнил, что предыдущий случай, когда ему удалось набрать столько же, датирован 20 марта 2012 года: «взрыв» произошел в матче против «Виннипег Джетс» по ходу сезона, который был ярчайшим в грандиозной карьере российского форварда. Семь лет назад про его игру писали как про божественную, неповторимую. Малкин получил Hart Trophy, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, а бомбардирскую гонку выиграл с подавляющим превосходством над конкурентами. Отрыв от ближайшего преследователя составил 12 баллов.

Напоминание было актуальным. Те, кто привык измерять полезность, рейтинг нападающих простейшим среди способов — их позицией в списке бомбардиров,— конечно, обратят внимание на то, что в списке сезона текущего Евгений Малкин с шестью голами и 13 передачами пока обитает в седьмом десятке, а у лидера — Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» — в два с лишним раза больше очков (48).

Но тут надо учесть кое-какие нюансы. Первый — это тот факт, что на старте чемпионата Малкин получил довольно серьезную травму ноги и из-за нее пропустил целый месяц. Из 25 матчей, сыгранных на данный момент его командой, он участвовал лишь в 13. Так что правильнее смотреть не на абсолютную результативность, а на среднюю. И тут все совсем иначе. Средняя результативность Малкина — 1,36 очка за игру, и по этому показателю он — восьмой. А из россиян его чуть-чуть обходит только Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». То есть после возвращения в строй Малкин играет примерно так же продуктивно, как в период расцвета.

Второй нюанс — кадровая ситуация в «Питсбурге». Не будет большим преувеличением сказать, что десятилетие с гаком клуб держится (и держится так неплохо, что трижды завоевал Кубок Стэнли) на тандеме хоккейных гениев из Сидни Кросби и Евгения Малкина. Это они рулят его игрой, это благодаря им растут катающиеся рядом партнеры.

Так вот, уже ровно три недели «Питсбургу», чья заявка явно не относится к числу поражающих глубиной, приходится обходиться без одного из двух столпов: вслед за Малкиным травму получил Кросби. И на этом трудном отрезке россиянин выглядит просто классно. Он дирижирует игрой, он держит шайбу — и, наконец, он создает голы. В восьми играх без Кросби Малкин набрал 13 очков.

А в ноябрьском резюме хоккеиста должна обязательно фигурировать строчка о том, что происходит с его командой. Для не так чтобы высоко-высоко котировавшегося «Питсбурга», столкнувшегося с острыми кадровыми проблемами, победа в матче с «Ванкувером» была третьей подряд. А его турнирное положение, может, и не тянет на железобетонно прочное, но и шатким точно не смотрится. Он — третий в могучем по подбору команд дивизионе «Метрополитен» и седьмой в сводной таблице лиги. Без очков Малкина «Питсбург» вряд ли мог бы и мечтать о «зоне play-off».

Алексей Доспехов