В Ейске продается участок под швейную фабрику за 46,4 млн рублей

ООО «Триал-Инвест» сообщает о старте открытых торгов по реализации принадлежащего ООО «Ейская мануфактура» земельного участка площадью 37,5 тыс. кв. м. Земля по улице Герцена, 17/5 в Ейске выставлена на аукцион по начальной стоимости 46,4 млн руб., говорится в опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщении. Уточняется, что участок относится к землям населенных пунктов, его назначение – под швейную фабрику. Задаток в размере 10 % от начальной цены лота должен поступить не позднее 15 января 2020 года.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, процедура наблюдения в отношении ООО «Ейская мануфактура» была введена в октябре 2016 года по заявлению ПАО Банка ВТБ. Представитель заявителя пояснил в зале суда, что задолженность должника в сумме 10,8 млн руб. возникла по договору поручительства. В апреле 2017 года Ейская мануфактура признана банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ейская мануфактура» зарегистрировано в Ейске в 2000 году. Основным профилем общества является производство спортивных, лыжных и купальных костюмов, а также прочей одежды из текстильных материалов. Последние финансовые результаты предприятие публиковало за 2013 год. Тогда выручка мануфактуры составила 254 тыс. руб., а чистая прибыль – 2,2 млн руб. В 2014 году убыток общества составил 228,9 млн руб., в 2015-м – чистая прибыль – 3,8 млн руб. По итогам 2018 года кредиторская задолженность общества составляла 215,2 млн руб.

Дмитрий Михеенко