Решившим перерегистрироваться в Удмуртии юрлицам из других регионов снизят ставку по УСН

Госсовет Удмуртии принял изменения в региональный закон «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения». Таким образом власти республики планируют привлечь более 1 тыс. юрлиц и предпринимателей из других регионов за счет снижения ставок по УСН.

Пониженные размеры налоговых ставок будут применяться налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд. По объекту налогообложения «доходы» законопроектом предусмотрена налоговая ставка в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период. По объекту налогообложения «доход минус расход» ставка предусмотрена в размере 5% на два налоговых периода. Норма будет действовать при условии, что налогоплательщики не относятся к категориям, для которых уже установлены пониженные налоговые ставки по данному виду налога.

Ранее в минэкономики Удмуртии заявляли, что установление привлекательных для налогоплательщиков налоговых ставок побудит предпринимателей из других регионов перерегистрироваться в Удмуртии и создать здесь новые рабочие места. По расчетам ведомства, в первый год бюджет может получить дополнительно 12,6 млн руб. налогов, во второй год — 33,9 млн руб., по итогам третьего года — 84,8 млн руб.