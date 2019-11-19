Нерезидентов заманивают ставкой

Правительство Удмуртии хочет привлечь в республику предпринимателей из других регионов за счет понижения ставки налога по УСН. В течение трех лет для решивших перерегистрировать свой бизнес в республике предлагается уменьшить ставку налога до 1-5%. Эксперты ожидают, что эти меры будут иметь эффект, однако не столь масштабный и массовый. В то же время налоговая льгота может привлечь предпринимателей, готовых развивать бизнес в разных регионах.

Накануне на заседании правительства Удмуртии были одобрены изменения в республиканский закон, касающийся установления налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. В настоящее время Налоговым кодексом РФ определяется, что для таких предпринимателей возможны два варианта налоговой ставки:

6%, если объектом налогообложения являются доходы, и 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом регионам разрешается устанавливать пониженные ставки в пределах от 1 до 6 % в первом случае и от 5 до 15% во втором в зависимости от категорий налогоплательщиков. Как пояснил министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, подготовленные изменения будут касаться всех предпринимателей, которые изменят место нахождения или место жительства с территорий других регионов на территорию Удмуртии.

Законопроектом предлагается в апробационном режиме на срок до 31 декабря 2022 года установить пониженные налоговые ставки при применении УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах.

Пониженные размеры налоговых ставок будут применяться налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд. По объекту налогообложения «доходы» законопроектом предусмотрена налоговая ставка в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период. По объекту налогообложения «доход минус расход» ставка предусмотрена в размере 5% на два налоговых периода. Норма будет действовать при условии, что налогоплательщики не относятся к категориям, для которых уже установлены пониженные налоговые ставки по данному виду налога.

В минэкономики Удмуртии считают, что установление привлекательных для налогоплательщиков налоговых ставок побудит предпринимателей из других регионов перерегистрироваться в Удмуртии и создать здесь новые рабочие места. По расчетам ведомства, в первый год бюджет может получить дополнительно 12,6 млн руб. налогов, во второй год — 33,9 млн руб., по итогам третьего года — 84,8 млн руб. Законопроект будет отправлен для рассмотрения в госсовет республики.

Господин Тумин добавил, что в настоящее время в Удмуртии уже установлены пониженные налоговые ставки в размерах от 0 до 10% для отдельных категорий налогоплательщиков.

Эксперты не ожидают от инициативы минэкономики Удмуртии эффекта массовой перерегистрации бизнеса, но при этом бюджет может получить определенный объем дополнительных налоговых поступлений. По словам общественного представителя по направлению «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив Романа Вахитова, УСН применяет малый бизнес, занимающийся предоставлением услуг и торговлей. «Определенный эффект будет, предприниматели, которым требуется оптимизация налогов, могут воспользоваться этой мерой поддержки. Но вопрос, будут ли они непосредственно в Удмуртии вести бизнес, и даст ли это какую-то долю в ВРП. Они могут посчитать, что открывать новый офис и набирать сотрудников здесь, чтобы получить на два налоговых периода льготу, нерентабельно либо перерегистрироваться в республике только на это время, а затем вернуться. В любом случае, я считаю, что нельзя строить бизнес по финансовой модели, если учитывать обязательное получение налоговой льготы. Это должно быть лишь приятным бонусом или поводом реинвестировать деньги»,— отметил господин Вахитов. Он добавил, что в настоящее время бизнес из других регионов в первую очередь интересуется возможностями ТОСЭР с их более привлекательными налоговыми льготами, которые позволяют в первую очередь быстро окупить проект.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, в предлагаемой мере есть огромный плюс для инвестиционной привлекательности региона. «Те, кто планировал открыть свое дело, смогут сэкономить и перенаправить средства на развитие, а не выплату налогов, а бизнес из соседних регионов может выйти на новый рынок сбыта. Это будет интересно предпринимателям, которые занимаются строительством и сельским хозяйством. А самое главное – появятся новые рабочие места, а значит, в бюджет будет поступать больше налогов. Если объединить программу с проектом по развитию предпринимательства и обучить молодежь, появится больше инновационного бизнеса»,— сказал эксперт. Он добавил, что обозначенные цифры ожидаемых доходов вполне реальные. Подобный эксперимент с переходом на новую систему налогообложения проводят сейчас и в Псковской области.

Михаил Красильников