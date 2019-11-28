Гендиректором «Связного» снова стал Евгений Давыдович

Генеральным директором сети «Связной» стал Евгений Давыдович. Как сообщили в пресс-службе компании, он намерен продолжить развитие розничной сети и e-commerce, усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ритейлером статус эксперта в мире технологий для жизни. Оксана Гуськова, ранее занимавшая пост президента компании, оставляет компанию и сфокусируется на собственных проектах, сообщили в «Связном».

Ранее о назначении господина Давыдовича сообщил Forbes со ссылкой на источник в его окружении. Информацию изданию подтвердил сам топ-менеджер.

«Может, и нет в мире реки, в которую можно войти дважды. А вот кабинет в здании у реки, в который можно войти дважды, есть»,— написал топ-менеджер на своей странице в Instagram.

Напомним, господин Давыдович в 2017 году покинул компанию и перешел на должность председателя правления Бинбанка. Как сообщали источники “Ъ”, бенефициары банка считали его успешным антикризисным менеджером. Предприниматель должен был решить накопившиеся проблемы как самого Бинбанка, так и его санационных проектов. Он покинул должность предправления 16 февраля 2018 года, разочаровавшись в решении ЦБ о санации Бинбанка. Тогда он не стал делиться дальнейшими планами.

Подробнее о работе господина Давыдовича в Бинбанке— в публикации “Ъ”.