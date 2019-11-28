Прокуратура обратилась в суд из-за задержек зарплат в ЗАО «Управление-15 Метрострой»

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в ЗАО «Управление-15 Метрострой». По итогам проверки ведомство выявило задержку по выплатам зарплат работникам на сумму 2,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в мировой суд направлен иск о взыскании. В адрес руководства ЗАО «Управление-15 Метрострой» вынесено представление. Кроме того, по факту задержки зарплат возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Напомним, что ранее в «дочке» «Метростроя» была введена процедура наблюдения по банкротному иску Федеральной налоговой службы. В феврале текущего года сотрудники ЗАО «Управление-15 Метрострой» отказались выходить из шахты на строящейся станции метро «Театральная» из-за долгов по зарплате.