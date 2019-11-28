Пенсионеры бандитизма

Следственный комитет России (СКР) и ФСБ России сообщили о ликвидации в Дагестане преступной группы (ОПГ), в состав которой входили более 250 человек. Силовики называют бригаду «шараповской». По данным “Ъ”, название пошло от имени председателя республиканского отделения Пенсионного фонда Шарапудина Мусаева, застреленного еще в 2005 году. На счету «шараповских», по данным следствия, теракт на улице Пархоменко в Махачкале в сентябре 1998 года и множество убийств.

В четверг Центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ) опубликовал видео задержания четырех членов группы в Дагестане и уничтожения обнаруженных в доме одного из подозреваемых боеприпасов и стрелкового оружия. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, задержания были проведены в Махачкале, Каспийске и селении Куппа Левашинского района Дагестана. Участники банды уже этапированы в Москву.

Как сообщили в ФСБ и СКР, серия заказных убийств и других тяжких преступлений, в причастности к которым подозреваются задержанные, относится к периоду 2007–2015 годов. В состав ОПГ входили действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, члены Адвокатской палаты Дагестана и боевики.

Жертвами банды стали несколько предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов. «Шараповские» занимались также похищением людей, вымогательством, грабежом и разбоем.

В ходе следствия, сообщили в ЦОС ФСБ, раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году теракта в Махачкале. Напомним, 4 сентября 1998 года на улице Пархоменко в нескольких десятках метров от дома мэра Махачкалы Саида Амирова взорвался автомобиль «УАЗ» с 200 кг взрывчатки. Было разрушено 32 жилых дома, 6 из них — полностью, погибли 22 человека, около 100 были ранены.

Еще в начале 2000-х годов следствие установило, что организаторами взрыва были авторитет Магомед Ханов (Бешеный) и директор каспийского хлебозавода Магомед Мухтаров (Горбатый). Последний якобы сводил с мэром личные счеты. Летом 1998 года Саид Амиров помешал двоюродному брату Магомеда Мухтарова тогдашнему председателю республиканского отделения Пенсионного фонда Шарапудину Мусаеву стать главой госсовета республики. Этот пост занял Магомедали Магомедов, которому влиятельный махачкалинский мэр оказывал поддержку. Господину Магомедову недавно присвоили звание Героя Труда Российской Федерации, а Саид Амиров, ставший в результате одного из покушений инвалидом-колясочником, отбывает пожизненный срок за организацию убийств и преступлений террористической направленности.

Следствие решило тогда, что сам Шарапудин Мусаев к покушению никакого отношения не имел. Накануне вынесения вердикта присяжных по делу Магомеда Мухтарова в апреле 2005 года Мусаев был застрелен в Москве вместе со своей подругой. Горбатый (в 2005 году) и Бешеный (в 2002-м) были приговорены к пожизненным заключениям. Еще раньше, в 2001 году, шестеро исполнителей теракта получили длительные сроки, двое из них — пожизненные. Несколько фигурантов, скрывшихся от следствия, объявлены в розыск. Ранее одному из участников банды, уточнили в СКР, суд с участием присяжных вынес обвинительный приговор за покушения на убийство по найму.

Сотрудники ФСБ во время проведенных обысков изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.

Юлия Рыбина, Махачкала