В Удмуртии планируют запретить продажу никотиновых пэков несовершеннолетним

Госсовет Удмуртии разработал законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиновых пэков. Об этом журналистам рассказала вице-спикер парламента региона Надежда Михайлова.

«Этот законопроект нами уже разработан, и я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале. Для юридического лица максимальная (санкция,— “Ъ”), предполагаемая в проекте закона, учитывая тот резонанс и то распространение, которое сегодня есть, от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.»,— отметила госпожа Михайлова.

Напомним, что ранее депутаты госсовета Удмуртии приняли законы о запрете посещения несовершеннолетними кальянных, и о продаже детям и подросткам электронных сигарет. Кроме того, сообщалось, что депутаты парламента разрабатывают закон об ограничении продажи алкоголя лицам младше 21 года.