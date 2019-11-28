Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, Андрей Карпов в составе организованной группы похитил из банка 1,7 млрд руб., переведя их на счета подконтрольных организаций. Участники махинации выдавали заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их суммы. Экс-председатель правления банка признал вину по инкриминируемой ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере) и заключил досудебное соглашение. Несмотря на это, суд назначил ему наказание с реальным лишением свободы.

В октябре суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб. начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова за участие в хищении этой суммы. Главу совета директоров банка Станислава Митрюшкина объявили в международный розыск в июле прошлого года.

О схеме хищения в банке — в публикации “Ъ” «Долги "Советскому" похитили коллекторы».

Марина Царева, Санкт-Петербург