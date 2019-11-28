Минфин Украины передал акции Приватбанка правительству

Акции Приватбанка перешли из Минфина Украины в правительство, следует из данных, опубликованных на сайте Нацбанка (.pdf). Как пишет украинское издание «Финансовый клуб», это связано с иском бизнесмена Игоря Коломойского, который хочет признать национализацию банка незаконной и вернуть часть акций себе. Когда именно произошла смена собственника — не сообщается.

«Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций Приватбанка между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Минфином. Если Минфин проиграет, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций правительству Минфин уже не имеет к ним доступа»,— пишет издание.

Приватбанк национализировали в декабре 2016 года. Государство получило 100% банка и докапитализировало его на 155 млрд гривен. Банк подал иск в Высокий суд Лондона с требованием к бывшим владельцам вернуть выведенные активы и погасить невыполненные обязательства по рефинансированию со стороны Нацбанка. В ответ бывшие владельцы подали иски с требованием признать национализацию банка незаконной.

Зачем Игорь Коломойский вернулся на Украину — в материале “Ъ” «Игорь Коломойский долетел до своих активов».