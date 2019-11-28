Власти Удмуртии намерены привлечь к развитию аэропорта Ижевска профильного инвестора

Правительство Удмуртии ведет переговоры по развитию аэропорта Ижевска с инвестором, который является профессиональным оператором аэропортовой деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Надеюсь, что в течение двух ближайших месяцев мы доведем этот процесс до определенного, предусмотренного законом рубежа, тогда к завершению реконструкции полосы у нас появится современный терминал аэропорта "Ижевск"»,— отметил господин Бречалов. Он добавил, что совместно с инвестором составлена предварительная «дорожная карта». По реализации проекта.

Напомним, что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» было запланировано выделить Удмуртии 3,37 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Ижевске. Средства будут поступать из Фонда развития ежегодно.