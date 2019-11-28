В Асбесте коммунисты сорвали заседание гордумы

Фракция КПРФ сорвала очередное заседание думы Асбеста (Свердловская область), на котором планировалось обсуждение проекта решения по повышению налоговых ставок на имущество. Как пояснила депутат Наталья Крылова, коммунисты выступили против проекта, который предусматривает рост налога в 2-3 раза.

«Налог на комнаты, жилые дома и машино-места предлагает поднять с 0,1% до 0,3%. Ставки по квартирам и гаражам — с 0,1% до 0,2%. Проект уже отклоняли на прошлом заседании думы Асбеста. Однако представители партии “Единая Россия” опять вынесли этот вопрос на обсуждение», — сообщила госпожа Крылова, отметив, что мэр Асбеста Наталья Тихонова мотивирует повышение с нехваткой средств в городском бюджете.

В итоге депутаты от КПРФ не пришли на заседание гордумы, кворум не собрался. «У меня нет уважительной причины, по которой я не явилась на заседание. Однако я готова к возможным санкциям в виде роспуска думы и лишения права баллотироваться вновь в течение пяти лет»,— сообщила госпожа Крылова.

Напомним, с конца декабря 2018 года коммунисты неоднократно срывали заседания думы Асбеста. В повестках были вопросы, касающиеся лишения мандата и отставки спикера думы, депутата от КПРФ Андрея Самарина. После вмешательства региональных властей дума Асбеста собралась с шестой попытки в 2019 году. В январе региональная прокуратура обратилась в думу с представлением о лишении мандатов секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина и трех депутатов: Натальи Крыловой, Евгения Шабанова и Татьяны Перминовой. В конце марта нарушения господина Шабанова и госпожи Перминовой сочли незначительными — они не указали в декларациях место проживания своих несовершеннолетних детей. Госпожа Крылова, по данным прокуратуры, не указала в декларации квартиру и неверно написала дату, на которую подаются сведения об имуществе. За лишение ее мандата проголосовали 11 депутатов при необходимом минимуме 14 человек.

Дарья Соколова