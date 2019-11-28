Удмуртия планирует удвоить темпы прироста молочной отрасли по итогам 2019 года

В текущем году Удмуртии планирует произвести 820 тыс. тонн молока, удвоив темпы прироста обозначенной отрасли — 5% против 2,4% по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Наибольшие темпы рост показывают крестьянские фермерские хозяйства — за 10 месяцев текущего года прирост по валовому надою молока составил 15% к показателю прошлого года. Реализация молока выросла на 17,1%, дойное стадо — на 460 голов или 5%. Прирост по валовому надою молока в крупных коллективных хозяйства составил 7%, по реализации — 9,4%.